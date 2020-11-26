Парламент решил: какие изменения ждут молдавских судей

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Депутаты молдавского парламента утвердили стратегию обеспечения независимости и неподкупности в сфере правосудия на 2021-2024 годы и План действий по ее реализации. Обсуждение этого вопроса длилось несколько часов. В итоге за проект стратегии проголосовали 49 законодателей из 87 присутствовавших в зале заседаний.

"Стратегия направлена ​​на совершенствование правосудия путем создания условий для независимого, беспристрастного, подотчетного и эффективного сектора юстиции", - отметили в парламенте.

Документ включает три ключевых направления: независимость, ответственность и неподкупность органов правосудия; доступ к правосудию и качество правосудия; эффективное и современное управление сектором юстиции.

"Новый документ предоставит четкий взгляд на процессы в секторе юстиции, которые будут начаты в следующие четыре года (2021-2024). В то же время, с учетом уже проведенных реформ, новая стратегия станет естественным продолжением начатой ​​деятельности", - сказано в пояснительной записке к проекту.

В документе говорится, что в процессе разработки "сочетались взаимодополняющим образом методы анализа проблем, отмеченных в сфере правосудия, и консультаций в ходе заседаний, а также анализа мнений, полученных от профильных органов и учреждений".

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Финансирование процесса реализации стратегии будет покрываться из госбюджета, средств международных организаций и поддержки со стороны партнеров по развитию.

Молдова и ЕСПЧ

На этом же заседании парламента депутаты проголосовали во втором чтении за законопроект, предполагающий, что служителей Фемиды, из-за которых Молдова проиграла дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), можно будет санкционировать.

"Судьи будут привлекаться к уголовной или дисциплинарной ответственности только в тех случаях, когда их вина была установлена ​​окончательным приговором или в рамках дисциплинарного производства, в ходе которого установлено серьезное намерение или халатность", - пояснили в парламенте.

Наказание грозит и прокурорам. Срок давности привлечения к ответственности прокурора за дисциплинарные проступки составляет один год со дня отмены решения национального или международного суда, но не более пяти лет со дня совершения правонарушения.

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