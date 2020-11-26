"Успешно" догоняем республику": в Гагаузии растет число врачей, заболевших COVID-19

С каждым днем эпидемическая ситуация на территории автономии ухудшается, хотя и не такими темпами, как по всей стране. То, как идет борьба с коронавирусом и какие есть сложности, обсуждали на заседании в Комрате.

КОМРАТ, 26 ноя - Sputnik, Максим Топал. Данные о развитии эпидемиологической ситуации в автономии за последние 14 дней рассмотрела в четверг региональная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения. По числу заболевших Комратский район находится на 18 строчке по стране (290 случаев на 100 тыс. населения), Вулканештский – на 21 месте (263 случая), а Чадыр-Лунгский район – на 24 месте (236). Лидером же остается Кишинев, где зарегистрировано 928 случаев коронавируса на 100 тысяч населения. Средние показатели по стране – 448 случаев.

Ситуация усугубляется

По данным на 25 ноября, в Гагаузии зарегистрировано 3357 ковид-инфицированных.

Но "тенденция идет к росту", заявил директор Центра общественного здоровья Комрата Иван Хаста. Если в октябре за 14 дней в Гагаузии заболевало до 200 человек, то за 2 минувшие недели зафиксировано уже 436 новых случаев Covid-19.

"У нас наблюдается рост числа заболевших по Чадыр-Лунге (на 63,9%), по Комрату - на 26,8%, тогда как в Вулканештах зарегистрирован спад на 7%", - сказал Иван Хаста.

Медики болеют все чаще

В числе заболевших все больше врачей. Так, по официальным данным, за последние 2 недели в Гагаузии заболели 38 медицинских работников, и это не считая технического персонала медучреждений автономии. Больше половины из них – медперсонал из Комратского района. Каждый пятый заболевший – работник ковид-центра Комрата.

По словам начальника Главного управления здравоохранения Гагаузии Светланы Дулевой, за весь период пандемии в автономии переболело коронавирусом 287 медработников – это 9% от числа заболевших жителей Гагаузии.

"В целом по Республике Молдова этот показатель составляет 10%. У нас он составляет 9%, то есть ниже, чем в стране. Но за последние 2 недели мы "успешно" догоняем республику. Это очень плохой показатель, ведь оказать медпомощь населению могут только медработники", - говорит Светлана Дулева.

Больше всего болеет средний медперсонал (157 случаев), а затем уже врачи (79 заболеваний). Также заболели 43 представителя младшего персонала и 8 фармацевтов.

"Сидите дома"

Директора ковид-центров из Комрата и Чадыр-Лунги говорят, что медицинская система может оказаться в коллапсе. И дело даже не в росте числа ковид-пациентов, а в увеличении числа граждан, страдающих от хронических заболеваний, но лишенных возможности проходить лечение и помощь в стационарах.

"У нас есть много парализованных людей, с сердечной патологией, которые планово помощь уже не получат, но дошли до того, что им срочно нужно оказывать помощь", - подчеркнула директор ковид-центра и районной больницы Чадыр-Лунги Наталья Попазогло.

А ее коллега из Комрата Нина Райлян отметила, что большинство пациентов отделения – люди старшего возраста, которые могли бы и не заболеть коронавирусом, если бы "сидели дома". Она призвала жителей страны "соблюдать правила безопасности – мыть чаще руки с мылом, не выходить лишний раз из дома, соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски".

Полиция – о штрафах жителям Гагаузии

С марта этого года сотрудники правоохранительных органов информируют жителей региона о мерах профилактики Covid-19, контролируют тех, кто вернулся из-за границы, а также помогают в проведении рейдов. Злостные же нарушители были оштрафованы.

Как отметил начальник Управления полиции АТО Гагаузия Олег Чеботарь, с 15 марта по 26 ноября всего было оштрафовано 1055 физических, а также 5 юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 1 млн. 204 тыс. 975 леев. Штрафы выписываются согласно распоряжения национальной чрезвычайной комиссии в области здравоохранения.

Всего, по данным Министерства здравоохранения Молдовы на 25 ноября, в стране заболело коронавирусом более 100 тыс. человек. Из них выздоровело почти 84 тыс. человек, а более 2,2 тыс. человек скончалось.

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