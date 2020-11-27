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скутеры

Минфин намерен упомянуть скутеры и мопеды в Налоговом кодексе

© Photo : Pixabay/Stux
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201127/32655766/minfin-sobiraetsya-upomyanut-skutery-i-mopedy-v-nalogovom-kodekse.html

Проект налогово-бюджетной и таможенной политики в ближайшем времени будет обсуждаться в молдавском парламенте.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Министерство финансов предлагает дополнить Налоговой кодекс понятием "мопед, скутер, мотороллер". Таким образом, эти транспортные средства будут включены в перечень налогооблагаемых при использовании дорог.

Министерство Финансов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какая налогово-бюджетная политика ждет Молдову в 2021 году

Изменения будут внесены в статью 336 Налогового кодекса, в котором не были упомянуты иные двухколесные средства передвижения, кроме мотоциклов.

Ранее Минфин решил отказаться от идеи включения дорожного сбора в акцизы на нефтепродукты. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил госсекретарь ведомства Дорел Норок.

По итогам консультаций решено сохранить действующую систему взимания дорожных сборов. Сейчас размер дорожного налога зависит от технических характеристик транспортного средства, указанных в его регистрационном удостоверении, - тип и вес автомобиля, мощность двигателя, количество мест.

Молдавский кабмин на следующей неделе намерен утвердить и передать на рассмотрение в парламент проекты государственного бюджета, налогово-бюджетной политики, а также других бюджетов на 2021 год. По словам премьера Иона Кику, главный финансовый документ страны на 2021 год разработан с таким же подходом, что и в 2020-м, то есть - с учетом больших инвестиций в инфраструктуру и социальных выплат.

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