Вторая часть партии вакцины от гриппа поступила в Молдову из России

В молдавском Минздраве рассказали, кому в первую очередь рекомендуется сделать прививку от сезонного гриппа.

В Молдову поступил второй транш партии вакцины от гриппа, купленной в России. Речь идет о 93 000 доз из 100 000. Они приобретены на деньги из Фондов обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики в пятницу.

Как пояснили в ведомстве, препарат распределят по медико-санитарным учреждениям страны. В первую очередь прививки сделают людям, входящим в группы повышенного риска, - медработникам, гражданам с хроническими заболеваниями, карабинерам, таможенникам, пожарным и спасателям, пограничным полицейским, социальным работникам, детям, находящимся в центрах размещения.

"Вакцинация - самый безопасный и эффективный способ предотвратить грипп и избежать осложнений, поэтому рекомендуется делать прививку людям из категорий высокого риска. Вакцина от гриппа предоставляется бесплатно", - уточнили в Минздраве.

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В ноябре в Молдову поступила первая партия в 7 000 доз препарата. А еще 100 000 доз доставят в страну в начале декабря (85 000 доз республика получит в дар от США, а еще 15 000 Молдова закупит через ЮНИСЕФ).

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