"Желтый код" в Молдове: о чем предупредили синоптики

В Госгидрометеослужбе пояснили, что предупреждение действует в некоторых регионах страны, в том числе и в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение действует в первой половине 27 ноября в некоторых центральных районах, а также на юге Молдовы.

"Сегодня в первой половине дня в южных и центральных районах республики сохранятся туманы с видимостью 200 метров и менее", - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

© Photo : Serviciul Hidrometeorologic de Stat "Желтый код" в связи с туманом

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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