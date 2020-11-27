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Туман в Кишиневе

"Желтый код" в Молдове: о чем предупредили синоптики

© Sputnik / Irina Karuss
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1487)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201127/32663886/zheltyy-kod-v-moldove-o-chem-predupredili-sinoptiki.html

В Госгидрометеослужбе пояснили, что предупреждение действует в некоторых регионах страны, в том числе и в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение действует в первой половине 27 ноября в некоторых центральных районах, а также на юге Молдовы.

"Сегодня в первой половине дня в южных и центральных районах республики сохранятся туманы с видимостью 200 метров и менее", - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.
Cod Galben de ceață
© Photo : Serviciul Hidrometeorologic de Stat
"Желтый код" в связи с туманом

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1487)

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