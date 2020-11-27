"Желтый код" в Молдове: о чем предупредили синоптики

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение действует в первой половине 27 ноября в некоторых центральных районах, а также на юге Молдовы.
"Сегодня в первой половине дня в южных и центральных районах республики сохранятся туманы с видимостью 200 метров и менее", - сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
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