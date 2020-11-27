Молдавская делегация приняла участие в заседании МПА СНГ

Спикер молдавского парламента и несколько депутатов законодательного органа страны представили республику на площадке МПА СНГ. Заседания прошли в онлайн-формате.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которое прошло в онлайн-формате.

Как написала Гречаная на своей странице в Facebook, одной из центральных тем встречи стало законодательное обеспечение мер, принимаемых в странах Содружества в связи с пандемией COVID-19.

"Также были обсуждены состояние и перспективы экономической интеграции на евразийском пространстве и нормативно-правовое обеспечение этого процесса", - рассказала спикер молдавского парламента.

По ее словам, были подняты вопросы подготовки к наблюдению за выборами в странах СНГ в 2021 году, создания Экспертного совета по науке и образованию в рамках МПА СНГ.

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ предшествовало 51-му пленарному заседанию Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В нем принимают участие парламентские делегации из Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и Молдовы. Республику Молдова представляют депутаты высшего законодательного органа от фракции Партии социалистов -Владимир Головатюк и Раду Мудряк. Мероприятие также проходит в онлайн-режиме.

В ходе заседания парламентарии обсудят несколько проектов типовых документов, рекомендаций, представленных постоянными комиссиями МПА СНГ. К ним относятся проекты Конвенции об охране культурного наследия государств-участников СНГ, Кодекс модели труда для стран-членов Содружества, типовой избирательный кодекс, проекты законов "о беженцах", "о инженерной деятельности", "о строительстве объектов недвижимости на общих основаниях", "об экологической безопасности транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам", "о парламентском контроле", "о школьном спорте".

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