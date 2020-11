Молдавская делегация приняла участие в заседании МПА СНГ

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которое прошло в онлайн-формате.

Как написала Гречаная на своей странице в Facebook, одной из центральных тем встречи стало законодательное обеспечение мер, принимаемых в странах Содружества в связи с пандемией COVID-19.

"Также были обсуждены состояние и перспективы экономической интеграции на евразийском пространстве и нормативно-правовое обеспечение этого процесса", - рассказала спикер молдавского парламента.

По ее словам, были подняты вопросы подготовки к наблюдению за выборами в странах СНГ в 2021 году, создания Экспертного совета по науке и образованию в рамках МПА СНГ.

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ предшествовало 51-му пленарному заседанию Межпарламентской Ассамблеи СНГ.