Действовать вместе: жертвы домашнего насилия получат больше помощи

Молдавские экстренные службы и международные организации объединяют усилия для оказания большей помощи женщинам, пострадавшим от насилия и всем жертвам насилия.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Международная организация La Strada и Единая служба спасения "112" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на улучшение помощи пострадавшим от домашнего насилия.

При подписании соглашения директор единой службы спасения "112" Ливиу Оборок подчеркнул особую опасность явления насилия сейчас, во время пандемии, когда собственный дом становится небезопасным для женщин и детей.

По его словам, статистика вызывает тревогу: все больше людей, пострадавших от насилия, стали обращаться в службу "112".

"Наша приоритетная задача - предупредить специализированные службы экстренной помощи. Еще важна поддержка от "горячей линии" для женщин и девочек 0 8008 8008. Мы уверены, что это соглашение является первым шагом в предотвращении и сокращении домашнего насилия и агрессии в отношении женщин", - считает Оборок.

В свою очередь директор женской программы организации La Strada Даниэла Мисаил-Никитин уточнила, что надеется, что этот пример вдохновит и побудит другие службы экстренной телефонной связи в регионе к сотрудничеству.

"Нужно стать более открытыми, гибкими, лучше готовить операторов и консультантов к реагированию на потребности пострадавших от домашнего насилия", - полагает Мисаил-Никитин.

На практике соглашение предусматривает, что служба "112" будет перенаправлять все звонки жертв домашних агрессоров на "горячую линию" для женщин и девочек в тех случаях, когда получатель отказывается от вмешательства полиции или находится в кризисной ситуации и нуждается в эмоциональной поддержке и психологической консультации.

Перенаправлять будут также, когда звонящим понадобится информация об их правах и услугах.

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