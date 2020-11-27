Каждый шестой житель Молдовы намерен покинуть страну в ближайшие полгода

Основная причина, по которой наши сограждане уезжают за рубеж — недостаточно высокая заработная плата в родных краях.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Почти 18 процентов жителей Молдовы хотели бы уехать за границу на работу в ближайшие шесть месяцев. Это следует из данных социологического опроса, проведенного институтом IDIS "Viitorul" и CBS-AXA.

В прошлом году страну покинули более 36 тысяч граждан. Прогнозируется, что в 2020 году из Молдовы также уедут от 35 до 40 тысяч человек.

По словам эксперта по экономической политике института Вячеслава Ионицэ, граждане покидают страну не из-за отсутствия рабочих мест, а по причине низких зарплат.

Так, более 19 процентов имеющих работу респондентов заявили, что хотели бы уехать за границу в поисках работы. О таком же намерении заявили только 17 процентов опрошенных, в настоящее время не имеющих работы.

В 2020 году чистая заработная плата в Республике Молдова находится на уровне 6,6 тысячи леев. По мнению респондентов, заставить их остаться на родине могла бы зарплата в размере более 13 тысяч леев.

Кроме низких зарплат, среди основных причин для отъезда респонденты называют отсутствие перспектив в сельской местности и низкое качество услуг, предоставляемых государством.

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