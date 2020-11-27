Молдова упростит трудоустройство иностранцев: хлынут ли в страну мигранты

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Процесс приема иностранцев для работы в Молдове оптимизируют. Депутаты молдавского парламента проголосовали за соответствующий проект в первом чтении.
Что предполагает законопроект
Из законодательства также исключат и пункт, который регулирует порядок оформления иностранцев для работы на основании утвержденного правительством Перечня приоритетных профессий. Среди других предложений, включенных в инициативу, - возможность продления права временного проживания только на срок до трех лет подряд.
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"Проект по внесению поправок в нормативно-правовую базу в данной сфере направлен на оптимизацию процесса трудоустройства иностранцев на внутреннем рынке, устранение обнаруженных пробелов и административных барьеров", - сказано в пояснительной записке к инициативе.
Вопрос безопасности
Вице-спикер парламента Александр Слусарь обратил внимание, что иностранная трудовая сила будет приезжать в Молдову, скорее всего, "из стран с повышенным риском". "Будут ли предприниматься дополнительные меры для того, чтобы предотвратить ухудшение криминогенной ситуации с точки зрения общественного порядка?",- задался вопросом он.
Как отметил представлявший проект госсекретарь МВД Георгий Балан, "что касается иностранцев, у которых будет право на въезд в Молдову, то будет довольно много фильтров, которые могут использоваться уполномоченными структурами в республике".
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В первую очередь, по его словам, есть 92 государства, гражданам которых для въезда в Молдову требуется виза.
"В рамках процесса получения визы человек проходит через все эти необходимые фильтры, которыми занимаются уполномоченные госструктуры, начиная от МВД, Бюро по миграции и беженцам, Службы информации и безопасности и так далее. Если есть какие-то риски, подозрения, причастность человека или какая-либо другая информация, то он не получит визу", - сказал Балан.
По его словам, кроме того, существует и свыше 30 стран с повышенным риском безопасности. "К этим зонам еще больше внимания. Там уже будут использоваться другие инструменты, более солидные", - добавил госслужащий.
Он уточнил, что в основном в Молдову прибывают граждане, которым не нужна виза для въезда в республику, - речь идет о России, Украине, Румынии, Турции и других. Большая часть граждан, которые уже въехали, работают или ухаживают за семьей, как раз из этих зон. "Поэтому можем утверждать, что существует механизмы по предотвращению рисков", - добавил госсекретарь.
Пока у молдавских властей нет информации о том, сколько иностранцев работают неофициально в республике. "Однако тех, кто работает на законных условиях, зарегистрировано 1951 человек", - подчеркнул Балан.
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Как отметил представитель МВД, со стороны инвесторов есть обращения о необходимости в рабочей силе в следующих областях: текстильная промышленность, строительный сектор, инфраструктура, электроника.
Депутат Денис Уланов обратил внимание, что профсоюзы озабочены принятием этого законопроекта. По его словам, во время пандемии вопрос постоянного места работы и заработка стоит особенно остро.
"Действительно есть риск появления той или иной конкуренции между работниками иностранными и из Республики Молдова. Чтобы избежать подобного, необходимо, чтобы зарплата была средней по отрасли, и это предусмотрено проектом… Приоритет при трудоустройстве будет отдаваться тем, кто из Молдовы. В контексте пандемии, да, это тоже, конечно, большая проблема. Мы будем продолжать дискуссии с профсоюзами и всеми ассоциациями", - уточнил Балан.
Госсекретарь добавил, что необходимо обеспечить, чтобы экономика функционировала, а без рабочей силы это невозможно.
Чтобы проект стал законом, его необходимо принять в окончательном чтении.
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