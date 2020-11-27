Молдова упростит трудоустройство иностранцев: хлынут ли в страну мигранты

Некоторые опасаются, что в результате либерализации процедуры произойдет наплыв рабочих рук из стран с повышенным риском. Что намерены предпринимать в этом смысле власти Молдовы, и кому будут отдавать приоритет при трудоустройстве, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Процесс приема иностранцев для работы в Молдове оптимизируют. Депутаты молдавского парламента проголосовали за соответствующий проект в первом чтении.

Что предполагает законопроект

Благодаря этой инициативе планируется исключить обязанность нотариально заверять жилую площадь при оформлении документов иностранных работников. Кроме того, работодатель больше не будет обязан выплачивать им среднюю зарплату, прогнозируемую для экономики, как предусматривается законом в настоящее время. Иностранный гражданин для получения права проживания обязан предоставить лишь копию индивидуального трудового договора.

Из законодательства также исключат и пункт, который регулирует порядок оформления иностранцев для работы на основании утвержденного правительством Перечня приоритетных профессий. Среди других предложений, включенных в инициативу, - возможность продления права временного проживания только на срок до трех лет подряд.

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В парламенте уточнили, что юридическое лицо, которое намеренно представит неверные или недостоверные документы уполномоченным структурам для выдачи или продления права на пребывание с целью работы иностранным гражданам, временно находящимся в Молдове, оштрафуют на сумму до 7 500 леев.

"Проект по внесению поправок в нормативно-правовую базу в данной сфере направлен на оптимизацию процесса трудоустройства иностранцев на внутреннем рынке, устранение обнаруженных пробелов и административных барьеров", - сказано в пояснительной записке к инициативе.

Вопрос безопасности

Вице-спикер парламента Александр Слусарь обратил внимание, что иностранная трудовая сила будет приезжать в Молдову, скорее всего, "из стран с повышенным риском". "Будут ли предприниматься дополнительные меры для того, чтобы предотвратить ухудшение криминогенной ситуации с точки зрения общественного порядка?",- задался вопросом он.

Как отметил представлявший проект госсекретарь МВД Георгий Балан, "что касается иностранцев, у которых будет право на въезд в Молдову, то будет довольно много фильтров, которые могут использоваться уполномоченными структурами в республике".

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В первую очередь, по его словам, есть 92 государства, гражданам которых для въезда в Молдову требуется виза.

"В рамках процесса получения визы человек проходит через все эти необходимые фильтры, которыми занимаются уполномоченные госструктуры, начиная от МВД, Бюро по миграции и беженцам, Службы информации и безопасности и так далее. Если есть какие-то риски, подозрения, причастность человека или какая-либо другая информация, то он не получит визу", - сказал Балан.

По его словам, кроме того, существует и свыше 30 стран с повышенным риском безопасности. "К этим зонам еще больше внимания. Там уже будут использоваться другие инструменты, более солидные", - добавил госслужащий.

Он уточнил, что в основном в Молдову прибывают граждане, которым не нужна виза для въезда в республику, - речь идет о России, Украине, Румынии, Турции и других. Большая часть граждан, которые уже въехали, работают или ухаживают за семьей, как раз из этих зон. "Поэтому можем утверждать, что существует механизмы по предотвращению рисков", - добавил госсекретарь.

Пока у молдавских властей нет информации о том, сколько иностранцев работают неофициально в республике. "Однако тех, кто работает на законных условиях, зарегистрировано 1951 человек", - подчеркнул Балан.

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Как отметил представитель МВД, со стороны инвесторов есть обращения о необходимости в рабочей силе в следующих областях: текстильная промышленность, строительный сектор, инфраструктура, электроника.

Депутат Денис Уланов обратил внимание, что профсоюзы озабочены принятием этого законопроекта. По его словам, во время пандемии вопрос постоянного места работы и заработка стоит особенно остро.

"Действительно есть риск появления той или иной конкуренции между работниками иностранными и из Республики Молдова. Чтобы избежать подобного, необходимо, чтобы зарплата была средней по отрасли, и это предусмотрено проектом… Приоритет при трудоустройстве будет отдаваться тем, кто из Молдовы. В контексте пандемии, да, это тоже, конечно, большая проблема. Мы будем продолжать дискуссии с профсоюзами и всеми ассоциациями", - уточнил Балан.

Госсекретарь добавил, что необходимо обеспечить, чтобы экономика функционировала, а без рабочей силы это невозможно.

Чтобы проект стал законом, его необходимо принять в окончательном чтении.

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