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Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса видна перед графиком акций на этой иллюстрации

В Молдове вводится чрезвычайное положение в здравоохранении: что это значит

© REUTERS / Dado Ruvic
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (114)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201127/32671141/V-Moldove-vvoditsya-chrezvychaynoe-polozhenie-v-zdravookhranenii-chto-eto-znachit.html

Через несколько дней в республике вновь вступает в силу чрезвычайное положение в здравоохранении. Власти пояснили, что под этим подразумевается.

КИШИНЕВ, 27 ноя– Sputnik. В Молдове с 30 ноября до 15 января будет действовать чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Такое постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства республики.

"Мы достигли большого количества ежедневных случаев, и эта динамика вызывает беспокойство. К сожалению, в мире, в регионе, а также и в нашей стране, продолжается распространение этой эпидемии. Поэтому мы намерены разработать комплекс ограничительных мер, согласованный со специалистами в этой области, который поможет остановить распространение пандемии", - заявил премьер Ион Кику.

С 28 ноября в Молдове запрещается работа ночных клубов, дискотек, танцплощадок, караоке вне зависимости от их названия. 

© Sputnik / Алексей Майшев
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Также с 22.00 до 07.00 не разрешается обслуживание в ресторанах, барах, кафе, столовых.

Нельзя организовывать мероприятия с присутствием зрителей в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры.  

"Руководителям государственных и частных учреждений предписано установить гибкий или специальный режим работы, с выводом персонала, строго необходимого для обеспечения функционирования предприятия, а также сотрудников, деятельность которых требует обязательного присутствия на рабочем месте", - сказано в постановлении.

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Для персонала, работа которого не требует обязательного присутствия в офисе, необходимо обеспечить дистанционный режим. Во время работы на дому сотрудники выполняют свои обязанности в соответствии с занимаемой должностью. Работодатель вправе проверять деятельность подчиненного, находящегося на "дистанционке".

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© REUTERS / YVES HERMAN
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На период чрезвычайного положения в здравоохранении запрещается организация и проведение научных конференций, спортивных соревнований, олимпиад с физическим присутствием граждан.

Расписание движения общественного транспорта, включая количество транспортных средств, будет корректироваться по мере необходимости в часы пик. Водители, кондукторы и пассажиры должны носить защитные маски во время поездки.

При этом, как отметили в правительстве, допускается организация массовых и праздничных мероприятий с участием менее 50 человек, при соблюдении санитарно-гигиенических норм и с обязательным заполнением эпидемиологических анкет.

"Несоблюдение мер общественного здравоохранения, которые изложены в этом решении, представляет опасность для здоровья населения и послужит основанием для привлечения к ответственности согласно Кодексу о правонарушениях или Уголовному кодексу", - отмечено в постановлении.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимали территориальные чрезвычайные комиссии. 

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (114)

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