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Врач.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1246 случаев COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (114)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201127/32671478/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-1246-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 104 140.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1246 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в пятницу вечером.

Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса видна перед графиком акций на этой иллюстрации
© REUTERS / Dado Ruvic
В Молдове вводится чрезвычайное положение в здравоохранении: что это значит

Зарегистрировано 4 эпизода "импорта" инфекции — два из Италии, по одному - Турция и Украина.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 104 140.

За минувшие 24 часа проведены 3115 тестов, при этом первичных — 2713.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 91 медработника: 31 врача, 45 медсестер и 15 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 271 пациент (из них 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1312 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 91 797 человек.

Зафиксирован еще 21 летальный исход, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2250.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (114)

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