17:51 27 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.51
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Заседание парламента. Архивное фото.

В парламенте создали следственную комиссию по делу о "ландромате"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
46 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201127/32672114/v-parlamente-sozdali-sledstvennuyu-komissiyu-po-delu-o-landromate.html

В состав следственной комиссии вошли представители всех парламентских фракций. Депутаты проверят банковские транзакции за 2010-2014 годы.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. В молдавском парламенте сформировали комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к отмыванию денег через молдавские суды и банковские учреждения по схеме "ландромат". С инициативой выступила фракция DA.

Комиссия привлечет к своей деятельности все ответственные государственные органы и заслушает вовлеченные стороны и лиц.

В течение 120 дней члены этой структуры представят парламенту отчет о выясненных фактических и юридических обстоятельствах отмывания денег, начиная с 2010 года.

В состав комиссии вошли депутаты всех парламентских фракций: Инга Григориу (председатель), Александр Суходольский (вице-председатель), Дмитрий Алайба (секретарь), Богдан Цырдя, Людмила Гузун, Денис Уланов, Владимир Чеботарь.

Молоток судьи
© CC0 / Pixabay / Activedia
Пятеро судей - фигурантов дела о "ландромате" - восстановлены в должностях

"Комиссия не заменит следственные органы, но будет уполномочена укрепить усилия всех государственных учреждений по выяснению обстоятельств "ландромата", действий, которые принесут конкретные результаты по выявлению виновных, привлечению их к ответственности, а также очищению государственных учреждений от лиц, которые были прямо или косвенно вовлечены в соответствующую схему", - отметила Григориу, представляя проект.

По ее словам, комиссия предлагает проанализировать 2010-2014 годы - период, когда была введена в действе схема по признанию судебными решениями фиктивных долгов с впечатляющими суммами и поддельных контрактов между десятками оффшорных компаний, фирм-"однодневок" из РФ, а также некоторых граждан из Молдовы и Украины.

"Таким образом, через банковско-финансовые учреждения Молдовы "отмыты", согласно официальным, данным свыше 20 миллиардов долларов", - сказала депутат.

Следствие по делу о "ландромате" идет и в России. МВД этой страны считает, что инициатором "молдавской схемы" является бизнесмен Вячеслав Платон. По версии следствия, он намеревался "организовать международный канал вывода средств" из РФ. Идею он предложил разыскиваемому в Молдове и России экс-главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, тот предложение принял, пообещав обеспечить "лояльность молдавских контролирующих и правоохранительных органов".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Стало известно, почему с 13 судей сняли обвинения по делу о "Ландромате"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Болельщик: татуировка на плече с изображением Диего Марадоны.
Фото - Культ Марадоны в мире
Нам есть чем защищать себя от вмешательства Запада: Лавров подвел итоги встречи с Лукашенко.
Нам есть, чем защищать себя: Лавров подвел итоги встречи с Лукашенко
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться