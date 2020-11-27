В парламенте создали следственную комиссию по делу о "ландромате"

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. В молдавском парламенте сформировали комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к отмыванию денег через молдавские суды и банковские учреждения по схеме "ландромат". С инициативой выступила фракция DA.

Комиссия привлечет к своей деятельности все ответственные государственные органы и заслушает вовлеченные стороны и лиц.

В течение 120 дней члены этой структуры представят парламенту отчет о выясненных фактических и юридических обстоятельствах отмывания денег, начиная с 2010 года.

В состав комиссии вошли депутаты всех парламентских фракций: Инга Григориу (председатель), Александр Суходольский (вице-председатель), Дмитрий Алайба (секретарь), Богдан Цырдя, Людмила Гузун, Денис Уланов, Владимир Чеботарь.

"Комиссия не заменит следственные органы, но будет уполномочена укрепить усилия всех государственных учреждений по выяснению обстоятельств "ландромата", действий, которые принесут конкретные результаты по выявлению виновных, привлечению их к ответственности, а также очищению государственных учреждений от лиц, которые были прямо или косвенно вовлечены в соответствующую схему", - отметила Григориу, представляя проект.

По ее словам, комиссия предлагает проанализировать 2010-2014 годы - период, когда была введена в действе схема по признанию судебными решениями фиктивных долгов с впечатляющими суммами и поддельных контрактов между десятками оффшорных компаний, фирм-"однодневок" из РФ, а также некоторых граждан из Молдовы и Украины.

"Таким образом, через банковско-финансовые учреждения Молдовы "отмыты", согласно официальным, данным свыше 20 миллиардов долларов", - сказала депутат.

Следствие по делу о "ландромате" идет и в России. МВД этой страны считает, что инициатором "молдавской схемы" является бизнесмен Вячеслав Платон. По версии следствия, он намеревался "организовать международный канал вывода средств" из РФ. Идею он предложил разыскиваемому в Молдове и России экс-главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, тот предложение принял, пообещав обеспечить "лояльность молдавских контролирующих и правоохранительных органов".

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