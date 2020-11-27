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Магазин по продаже масок.

Маски станут обязательными на всей территории Молдовы

© REUTERS / Issei Kato
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (116)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201127/32674582/maski-stanut-obyazatelnymi-na-vsey-territorii-moldovy.html

Власти обнародовали противоэпидемиологические меры, которые вводятся в стране вместе с режимом чрезвычайной ситуации в здравоохранении.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В Молдове с 30 ноября во всех общественных местах необходимо обязательно носить маски, соблюдать обязательную дистанцию 1 метр, а также запрещено собираться более трех человек. Такие меры в стране вводятся вместе с режимом чрезвычайной ситуации в здравоохранении.

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья опубликовала список норм и правил, которые будут действовать в Молдове с 30 ноября по 15 января. 

Общие ограничительные меры:

  • Запрет нахождения в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и так далее) групп более 3-х человек. Соблюдение социальной / физической дистанции в один метр обязательно, независимо от количества людей, находящихся в общественных местах.
    Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса видна перед графиком акций на этой иллюстрации
    © REUTERS / Dado Ruvic
    В Молдове вводится чрезвычайное положение в здравоохранении: что это значит
  • Запрещено выходить из дому лицам старше 63 лет без острой необходимости, за исключением: поездок по работе, когда деятельность не может осуществляться на расстоянии, похода за продуктами, поездки за медицинской помощью, которую нельзя откладывать; поездки по другим уважительным причинам, которые не могут быть отложены.
  • Запрет нахождения на детских площадках, спортивных площадках, парках развлечений и зонах отдыха.

Правила обязательные для всех граждан по решению комиссии:

  • Соблюдение социальной дистанции между людьми не менее одного метра, за исключением случаев, когда специальными положениями устанавливается соблюдение большего расстояния между людьми или в случае правил перевозки людей в общественном транспорте.
  • Соблюдение правил гигиены рук.
  • Соблюдение правил респираторной гигиены.
  • Соблюдение под свою ответственность режима самоизоляции лицами, для которых установлен соответствующий режим.
  • Соблюдение физическими и юридическими лицами, находящимися на территориях или в учреждениях карантинного режима, мер, введенных властями.
  • Персональный мониторинг состояния здоровья каждого человека.
  • Ношение защитных масок во всех общественных открытых местах и закрытых помещениях, особенно в общественном транспорте. Маска должна закрывать рот и нос.

На кишиневской улице.
© Photo : Miroslav Rotari
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Напомним, в Молдове с 30 ноября до 15 января будет действовать чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Такое постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства республики.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимали территориальные чрезвычайные комиссии. 

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (116)

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