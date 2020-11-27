Маски станут обязательными на всей территории Молдовы

Власти обнародовали противоэпидемиологические меры, которые вводятся в стране вместе с режимом чрезвычайной ситуации в здравоохранении.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В Молдове с 30 ноября во всех общественных местах необходимо обязательно носить маски, соблюдать обязательную дистанцию 1 метр, а также запрещено собираться более трех человек. Такие меры в стране вводятся вместе с режимом чрезвычайной ситуации в здравоохранении.

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья опубликовала список норм и правил, которые будут действовать в Молдове с 30 ноября по 15 января.

Общие ограничительные меры:

Запрет нахождения в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и так далее) групп более 3-х человек. Соблюдение социальной / физической дистанции в один метр обязательно, независимо от количества людей, находящихся в общественных местах. © REUTERS / Dado Ruvic В Молдове вводится чрезвычайное положение в здравоохранении: что это значит

Запрещено выходить из дому лицам старше 63 лет без острой необходимости, за исключением: поездок по работе, когда деятельность не может осуществляться на расстоянии, похода за продуктами, поездки за медицинской помощью, которую нельзя откладывать; поездки по другим уважительным причинам, которые не могут быть отложены.

Запрет нахождения на детских площадках, спортивных площадках, парках развлечений и зонах отдыха.

Правила обязательные для всех граждан по решению комиссии:

Соблюдение социальной дистанции между людьми не менее одного метра, за исключением случаев, когда специальными положениями устанавливается соблюдение большего расстояния между людьми или в случае правил перевозки людей в общественном транспорте.

Соблюдение правил гигиены рук.

Соблюдение правил респираторной гигиены.

Соблюдение под свою ответственность режима самоизоляции лицами, для которых установлен соответствующий режим.

Соблюдение физическими и юридическими лицами, находящимися на территориях или в учреждениях карантинного режима, мер, введенных властями.

Персональный мониторинг состояния здоровья каждого человека.

Ношение защитных масок во всех общественных открытых местах и закрытых помещениях, особенно в общественном транспорте. Маска должна закрывать рот и нос.

Напомним, в Молдове с 30 ноября до 15 января будет действовать чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Такое постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства республики.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимали территориальные чрезвычайные комиссии.

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