Короновирусные тиски: куда заведет бизнес новое ЧП в здравоохранении

Молдавские власти снова решили вернуть режим чрезвычайного положения в связи с эпидемситуацией. Оно вступает в силу с 30 ноября и будет действовать до середины января следующего года. ЧП предполагает ряд запретов, введение которых для многих может быть болезненно.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Бизнес и представители культуры с трудом пережили первую волну ограничений. Вторая включает хоть и не такие жесткие запреты, но все же, как отмечают аналитики, это скажется на экономике страны. Как восприняли новость о введении ЧП в театрах, Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, а также в сообществе бизнесменов-рестораторов, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Молдова может остаться без профессии "актер"

С субботы, 28 ноября, театральные артисты не смогут выступать на публике. И этот запрет будет действовать до середины января 2021 года.

"Это страшно ударит по экономическому положению театров и их коллективов. Если так будет продолжаться и дальше, то через год мы можем остаться без такой профессии, как актер", - заявил в комментарии Sputnik руководитель Союза театральных деятелей, директор театра "Сатирикус" Санду Греку.

По его словам, театры не в полной мере финансируются государством.

"Зарплаты сотрудников национальных театров оплачиваются из госбюджета только на 80%, республиканских – на 60%. На остальную часть зарплаты театры зарабатывают сами, продавая билеты", - уточнил Греку.

Это, как отметил собеседник, значит, что сейчас артисты будут получать неполную плату, при том, что она и так невелика.

"Единственное, что нас радует, - это то, что нам хотя бы позволено проводить репетиции и поддерживать в тонусе свой творческий потенциал", - отметил Греку.

Какова судьба коллектива филармонии

Переживает и коллектив Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, здание которой недавно серьезно пострадало в результате сильнейшего пожара. После трагедии артистам выделили другую концертную площадку, на которой они смогут выступать пока не будет восстановлено здание филармонии.

"Мы пока не получали регламент и пока не знаем точно, насколько мы будем ограничены в своих действиях, как мы сможем вести нашу концертную деятельность. Ждем официального документа", - заявила Замдиректора Национальной филармонии им. Сергея Лункевича Агнесса Руссу.

На декабрь у коллектива филармонии были запланированы концерты.

"Нам очень хотелось бы, пусть и при небольшом количестве публики, но все-таки выступать на сцене перед зрителями. Важна для нас сейчас и возможность репетировать, чтобы мы могли в будущем осуществить те проекты, что запланировали", - уточнила собеседница.

Она подчеркнула, что для коллектива филармонии особенно важно сейчас продолжать работать после того, что пришлось перенести.

"Сгорело историческое здание, на сценах которого выступали многие поколения наших именитых музыкантов, исполнителей и знаменитых иностранных артистов. И для нас сама возможность продолжать работать над новыми проектами, выступать на публике – это большой стимул и поддержка", - сказала Руссу.

Рестораторы в ужасе

Для сектора HoReCa решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья стало неожиданным. Об этом в комментарии Sputnik заявила председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анета Засавицки.

Согласно постановлению, опубликованному в пятницу, работа ресторанов, баров, кафе и столовых сокращена – им запрещено обслуживать клиентов с 22.00 до 07.00.

"Национальная ассоциация ресторанов и развлекательных заведений выражает несогласие с этой мерой. Потому что нет никакой статистики, которая бы подтверждала заражение граждан в заведениях сектора HoReCa", - сказала Засавицки.

Во-вторых, по ее словам, "учитывая экономическую ситуацию в стране, состояние госбюджета, а также нулевую поддержку со стороны государства по отношению к данному сектору, это решение абсолютно сюрреалистично и с огромным экономическим эффектом".

"На завтрашнее утро запланирована встреча с господином премьером Молдовы, чтобы обсудить этот момент. Надеюсь, что мы придем к общему знаменателю и это ограничение для сектора HoReCa снимут", - сказала Засавицки.

Потери рестораторов и закрытие заведений

Анета Засавицки отметила, что рестораторам достаточно тяжело рассчитать потери, которые они понесут в результате этого решения. "Но можем сослаться на официальные данные Налоговой инспекции, которые демонстрируют, что сектор HoReCa на данный момент находится на грани падения прибыли на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнула ресторатор.

По ее словам, из-за пандемии порядка 25% заведений общепита приостановили свою работу, а еще 20-25% на грани того, чтобы это сделать или же найти другое место, которое бы было дешевле с точки зрения арендной платы. "А с учетом новых ограничений не знаю, смогут ли выжить те оставшиеся 50%", - добавила Засавицки.

В одинаковых условиях оказались, как крупные сети, так и мелкие заведения общепита. "Затраты такие же. Меры аналогичные. Поэтому нет никакой разницы между сетями и частными заведениями", - пояснила собеседница.

По ее словам, рестораторы обеспокоены миграцией специалистов сектора HoReCa из-за сложившихся условий.

Новые ограничения нанесут еще больший удар по экономике?

Новые ограничения, введенные властями, повлияют на экономику, но не в такой степени, как это произошло весной этого года, когда была первая волна запретов. Об этом в комментарии Sputnik заявил экономист Виорел Гырбу.

"Ситуация в экономике на втором этапе ограничений, введенных властями, не так плоха, как это было во втором квартале, весной 2020 года, когда ограничения были жесткими, но и поведение населения было другим", - отметил собеседник.

По его мнению, ограничения продолжат оказывать негативное влияние на экономику. Это и по тому, как считает эксперт, что власти не предприняли все необходимые меры, чтобы этого не произошло.

"Если посмотреть на доходы национального публичного бюджета, то можно увидеть, что цифры на текущий год ниже запланированных. У нас кризис, поэтому экономика снизилась в целом, косвенно - показатели, демонстрирующие налоговые поступления", - уточнил Гырбу.

Эксперт уверен, что эти ограничения нанесут еще больший удар по экономике страны.

"Государство не предоставляло достаточных субсидий для приведения бизнеса в оптимальное рабочее состояние, не предоставляло существенных освобождений от налогов и пошлин, не оказывало поддержки гражданам, уволенным во время кризиса", - добавил экономист.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимали территориальные чрезвычайные комиссии. С 30 ноября власти вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении. Оно будет действовать до 15 января. Часть ограничений вступает в силу уже с 28 ноября.

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