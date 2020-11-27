В Молдову разрешат ввозить авто старше 10 лет — во сколько обойдутся таможенные сборы

Несколько месяцев назад в правительстве объявили, что отменят запрет на ввоз в Молдову машин возрастом "от 10 и выше". Теперь власти обнародовали стоимость "растаможки" ветеранов зарубежных шоссе.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Власти Республики Молдова планируют разрешить ввоз в страну подержанных авто старше 10 лет — и в то же время заметно повысить акцизы на все подержанные машины старше шести лет. Такие изменения предусматривает проект налогово-бюджетной политики, представленной недавно Минфином. Учитывая цифры, заложенные авторами документа, изменения скорее всего не окажут большого влияния на вторичный автомобильный рынок.

Как изменятся акцизы на ввоз авто

Если правительство и парламент утвердит фискальную политику без существенных изменений, стоимость ввоза автомобилей старше семи лет заметно вырастет.

В среднем стоимость акциза на автомобили 7-10 лет поднимется на 15-20%.

Вместе с тем, в Молдову разрешат ввозить подержанные автомобили любого возраста. Правда вряд ли это будет экономически целесообразно.

Стоимость ввоза 15-летнего авто, по новым тарифам будет в среднем обходится в два раза дороже, чем ввоз 10-летнего автомобиля, и почти в три раза дороже машины моложе 5-ти лет.

К примеру, ставка акциза для автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1 000 — 1 500 см3 в возрасте пяти лет составит 12,90 лея на один кубический сантиметр двигателя, для десятилетнего авто — 20,60 лея и для 15-летнего такого авто — 46,79 лея. Для автомобиля с таким двигателем, возрастом 20 лет и более, возможность ввоза обойдется в 71 лей за см3.

Несложно подсчитать, что стоимость растаможки 15-летнего бензинового авто с объемом двигателя 1 500 см3 составит более 70 тысяч леев. Сама эта сумма во многих случаях может превысить стоимость такого же авто на внутреннем рынке.

© Photo : Ministerul Finanțelor Размеры акцизов на ввоз автомобилей на 2021 год (проект).

Как нововведения скажутся на авторынке

На фоне снижения объема сделок по купле-продаже, очень высокие акцизы на ввоз возрастных транспортных средств скорее всего не повлияют на рынок автомобилей в Молдове. По крайней мере какого мнения придерживается председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.

"Большого ажиотажа это нововведение не вызовет. Рынок в Молдове полон автомобилями. Продажи новых авто в среднем упали практически на 30%. В других странах и больше", — говорит Кожокару.

По его словам, при населении в три миллиона в республике миллион автомобилей.

"Можно говорить о том, что все кто хотел иметь машину, уже ее имеет. Так что большого ажиотажа и ввоза в страну автомобилей ждать не приходится", — считает эксперт.

Он уверен, что нововведения существенно не повлияют на цены подержанных авто на внутреннем рынке.

"Возрастные, 15-летние автомобили уже мало кому интересны в нашей стране. Все-таки те авто были с более-менее прожорливыми двигателями. Сегодня мировая тенденция склоняется в сторону гибридов, электромобилей, чего-то более экономного и экологически чистого" .

По тем же причинам, продолжает Кожокару, нововведение вряд ли окажет негативного влияния и на молдавскую экологию.

"Если в ближайшие месяцы ввоз возрастных автомобилей увеличится, в чем я сильно сомневаюсь, то возможно потребуются какие-то корректировки", — отмечает эксперт.

При этом он считает, что главная цель, которую преследовали власти — за счет увеличения акцизов и снятия запретов повысить поступления в казну: "Бюджет нуждается в поступлениях, поэтому и сумма акциза растет, возможно есть какие-то подводные камни, о которых можно только догадываться".

Эксперт отмечает, что настоящий эффект от нововведения можно будет ощутить только к весне следующего года.

"Этот рынок стабилизировался. Впереди у нас зима, зимой продажи снижаются. Ждем весну и подъема на рынке купли-продажи авто", — отмечает глава союза автомобилистов.

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