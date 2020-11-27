В Молдову разрешат ввозить авто старше 10 лет — во сколько обойдутся таможенные сборы

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Власти Республики Молдова планируют разрешить ввоз в страну подержанных авто старше 10 лет — и в то же время заметно повысить акцизы на все подержанные машины старше шести лет. Такие изменения предусматривает проект налогово-бюджетной политики, представленной недавно Минфином. Учитывая цифры, заложенные авторами документа, изменения скорее всего не окажут большого влияния на вторичный автомобильный рынок.
Как изменятся акцизы на ввоз авто
Если правительство и парламент утвердит фискальную политику без существенных изменений, стоимость ввоза автомобилей старше семи лет заметно вырастет.
В среднем стоимость акциза на автомобили 7-10 лет поднимется на 15-20%.
Вместе с тем, в Молдову разрешат ввозить подержанные автомобили любого возраста. Правда вряд ли это будет экономически целесообразно.
Стоимость ввоза 15-летнего авто, по новым тарифам будет в среднем обходится в два раза дороже, чем ввоз 10-летнего автомобиля, и почти в три раза дороже машины моложе 5-ти лет.
К примеру, ставка акциза для автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1 000 — 1 500 см3 в возрасте пяти лет составит 12,90 лея на один кубический сантиметр двигателя, для десятилетнего авто — 20,60 лея и для 15-летнего такого авто — 46,79 лея. Для автомобиля с таким двигателем, возрастом 20 лет и более, возможность ввоза обойдется в 71 лей за см3.
Несложно подсчитать, что стоимость растаможки 15-летнего бензинового авто с объемом двигателя 1 500 см3 составит более 70 тысяч леев. Сама эта сумма во многих случаях может превысить стоимость такого же авто на внутреннем рынке.
Как нововведения скажутся на авторынке
На фоне снижения объема сделок по купле-продаже, очень высокие акцизы на ввоз возрастных транспортных средств скорее всего не повлияют на рынок автомобилей в Молдове. По крайней мере какого мнения придерживается председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.
"Большого ажиотажа это нововведение не вызовет. Рынок в Молдове полон автомобилями. Продажи новых авто в среднем упали практически на 30%. В других странах и больше", — говорит Кожокару.
"Можно говорить о том, что все кто хотел иметь машину, уже ее имеет. Так что большого ажиотажа и ввоза в страну автомобилей ждать не приходится", — считает эксперт.
Он уверен, что нововведения существенно не повлияют на цены подержанных авто на внутреннем рынке.
"Возрастные, 15-летние автомобили уже мало кому интересны в нашей стране. Все-таки те авто были с более-менее прожорливыми двигателями. Сегодня мировая тенденция склоняется в сторону гибридов, электромобилей, чего-то более экономного и экологически чистого" .
По тем же причинам, продолжает Кожокару, нововведение вряд ли окажет негативного влияния и на молдавскую экологию.
"Если в ближайшие месяцы ввоз возрастных автомобилей увеличится, в чем я сильно сомневаюсь, то возможно потребуются какие-то корректировки", — отмечает эксперт.
При этом он считает, что главная цель, которую преследовали власти — за счет увеличения акцизов и снятия запретов повысить поступления в казну: "Бюджет нуждается в поступлениях, поэтому и сумма акциза растет, возможно есть какие-то подводные камни, о которых можно только догадываться".
Эксперт отмечает, что настоящий эффект от нововведения можно будет ощутить только к весне следующего года.
"Этот рынок стабилизировался. Впереди у нас зима, зимой продажи снижаются. Ждем весну и подъема на рынке купли-продажи авто", — отмечает глава союза автомобилистов.
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