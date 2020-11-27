В Кишиневе вспоминали Суд Народов

В молдавской столице прошел круглый стол "Уроки Нюрнберга. 75 лет спустя". В мероприятии приняли участие депутаты и сенаторы парламента России, молдавские историки, общественные деятели, журналисты.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Международный судебный процесс по делу главных нацистских военных преступников начался в немецком городе Нюрнберг 20 ноября 1945 года. В ходе разбирательств, длившихся 11 месяцев, вскрылось множество беспрецедентных преступлений, совершённых руководством Третьего рейха. Свой Нюрнберг был и у Молдавии – двумя годами позднее в здании кишиневского театра имени Пушкина (ныне театр имени Эминеску) состоялся процесс над немецкими и румынскими военными преступниками, орудовавшими на территории оккупированной Бессарабии.

Особый счет к нацистам

Сегодняшняя конференция открылась приветствием посла Российской Федерации Олега Васнецова, напомнившего, что Нюрнбергский трибунал по праву стал называться Судом Народов, поскольку инициативу его проведения поддержали 23 крупнейших государств мира. Этот процесс был беспрецедентным, но беспрецедентными были и преступления бесчеловечного режима национал-социалистической Германии.

"Нацисты хладнокровно спланировали и создали настоящий конвейер по истреблению и порабощению целых народов. Остановить эту машину убийств удалось только ценой миллионов жизней солдат и офицеров, рядовых граждан стран-союзников", - сказано в приветствии российского дипломата.

Там же отмечено, что у советского народа-победителя, принявшего самые жестокие удары фашистской Германии, был к нацистским головорезам отдельный счет, невиданные зверства, которые совершались солдатами СС на территории Советского Союза осуществлялись по специальной директиве высшего руководства Германии.

"Вместе с тем, - по словам Васнецова, - именно СССР с самого начала настаивал на проведении открытого и справедливого судебного процесса над военными преступниками. Документального закрепления неприятия мировым сообществом идеи и практики национал-социализма. Решения Нюрнберга не теряют своей актуальности и сегодня – мы обращаемся к ним, понимая их значимость для отстаивания исторической правды".

Российский сенатор Сергей Муратов отметил в своем выступлении, что актуальность темы мероприятия связана не только с тем, что в этом году мир отмечает 75-летие окончания Второй мировой войны, но и в том, что в 1945 году произошли события, сформировавшие современную международную архитектуру и право.

"Сегодня все чаще приходится обращаться к фактам из прошлого, чтобы развеять политические мифы настоящего. 75 лет назад в Нюрнберге были выработаны обязательные для всех членов мирового сообщества законы и правила, на которых зиждется весь современный миропорядок. Однако в отдельных странах, элиты которых ориентированы на евроатлантическую интеграцию, заметны попытки обелить преступления нацистской Германии, смягчить выводы Нюрнбергского трибунала", - сказал Муратов.

© Sputnik / Mihai Caraus Конференция с участием депутатов из РФ: Уроки Нюрнберга 75 лет спустя

Мы видим, продолжил он, что сегодня в рамках так называемой "доктрины сдерживания России" предпринимаются попытки внедрить в сознание людей новое видение причин и следствий этой трагедии 20 века, возложить ответственность за развязывание войны одновременно и на гитлеровскую Германию, и на Советский Союз.

Каждые две минуты - смерть

Молдавский историк Виктор Степанюк заявил, что ныне ученые в стране в своем отношении ко Второй мировой и к Нюрнбергскому процессу, в частности, разделены примерно поровну.

© Sputnik / Mihai Caraus Виктор Степанюк.

Одни считают, что "самая правильная точка зрения" – та, которой придерживается Запад, в том числе Румыния. Другие сохранили отношение к международному праву на тех принципах, которые сформировались сразу по окончании Второй мировой, после Нюрнберга.

"Как известно, - сказал он, - был целый ряд стран, которые в ходе Второй мировой войны переходили из одного лагеря в другой. Сегодня в этих странах очень сложно преподавать историю. Здесь, в Молдове, нередко ситуация такая же. Откроешь учебник 12 класса – и относительно Нюрнбергского процесса всего несколько предложений".

При этом цели фашистской Германии и ее союзников подаются весьма своеобразно, из учебника следует, что Гитлер решал свои задача, а, например, его союзница Румыния несла "освободительную миссию на территории, захваченные СССР".

"Нынешнему студенту, школьнику не так просто разобраться, где правда, где ложь. И это, конечно, отражение того, что происходит в политическом поле. В постсоветских странах, где к власти приходят прозападные политики, нередко наблюдаются попытки переписать историю, в том числе смягчить выводы Нюрнбергского процесса", - заявил Степанюк.

Его коллега, кандидат философских наук Борис Шаповалов утверждает, что и сегодня, спустя 75 лет после Нюрнбергского процесса, факты массовых убийств мирного населения нацистами еще полностью не преданы гласности. Все новые случаи вскрывают и наши молдавские поисковики, и российские, и белорусские.

"За три года фашистской оккупации Молдавии на ее территории были целенаправленно истреблены 300 тысяч евреев. Сегодня в наших учебниках пытаются обелить румынских пособников Гитлера", - сказал Шаповалов.

Народ республики потерял в тот период 650 тысяч человек. Из них на боевые потери прошлось всего 84 тысячи, остальные – мирное население.

© Sputnik / Mihai Caraus Борис Шаповалов.

"Я был ошеломлен цифрой, которую привел один современный румынский историк. Каждые две минуты из 1213 дней румынской оккупации Бессарабии, Северной Буковины и Приднестровью убивали одного еврея. Каждые две минуты, вдумайтесь…", - призвал Шаповалов.

Молодежь хочет знать правду

Депутат Государственной думы Артем Туров отметил, что ему вдвойне приятно находиться сегодня в молдавской столице, потому что его дед по материнской линии в составе 2-го Украинского фронта в 1944 году участвовал в Ясско-Кишиневской операции.

"Уходят ветераны, стирается прямая память о Великой Отечественной, потому я особенно рад видеть в этом зале множество молодых лиц. Именно молодежь сегодня – самые активные участники поисковых отрядов в странах СНГ. Я сам в студенческие годы был членом такого отряда и знаю не понаслышке, что через такую работу по-настоящему понимаешь, какую трагедию пережил советский народ. И как страшно то, что политики в некоторых странах, которые должны были бы хранить ту страшную историю и передавать ее новым поколениям, сейчас пытаются пересмотреть итоги Нюрнберга", - заявил Туров.

Добавим, что специально для присутствовавших на конференции юных членов организаций "Волонтеры Победы", "Tinerii iubesc Moldova" был показан короткий фильм о главных событиях Нюрнбергского процесса.

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