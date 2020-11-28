А как же корпоративы: что в период ЧП предлагают рестораторы

Молдавские власти снова объявили в стране чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Что будет в эту зиму с корпоративными мероприятиями, объяснили представители ресторанного бизнеса.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Представители сектора HoReCa провели беседу с руководством примэрии Кишинева и выступили с несколькими предложениями по поводу проведения корпоративов в новогодние праздники. Об этом рассказала Sputnik Молдова председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анета Засавицки.

Согласно новому решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, ресторанам и кафе, начиная с 30 ноября и по 15 января, будет запрещено обслуживать клиентов с 22:00 по 7:00. Это ограничение ставит под вопросом проведение новогодних вечеринок.

По словам Засавицки, в случае, если есть заказы на подобные мероприятия до 50 человек, то надо будет сверять все инструкции Нацкомиссии, чтобы соблюсти все правила.

"Если заказчики хотят собрать больше 50 человек, то надо чтобы у всех участников был отрицательный тест на коронавирус, сделанный в последние 48 часов. Но есть риск. У нас нет гарантии, что все предложения примет премьер или нацкомиссия", - заявила Засавицки.

Она добавила, что всем надо оставаться реалистами: даже при действии различных запретов, это не значит, что в новогодние праздники люди останутся дома и будут соблюдать все меры безопасности.

"Все равно все будут ходить по гостям или выходить в общественные места, где скапливается много людей. Так что не можем гарантировать, что такими запретами мы защищаем людей от инфицирования", - считает собеседница Sputnik.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимали территориальные чрезвычайные комиссии. С 30 ноября власти вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении. Оно будет действовать до 15 января. Часть ограничений вступает в силу уже с 28 ноября.

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