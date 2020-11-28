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Сквер Михай Эминеску в Кишиневе

В Кишиневе открыт после ремонта знаменитый сквер у памятника Эминеску

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201128/32677887/v-kishineve-otkryt-posle-remonta-znamenityj-skver-u-pamyatnika-eminescu.html

Это место в самом центре столицы Молдовы радикально преобразилось — оно больше не выглядит заброшенным и позабытым.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В столице после масштабной реконструкции официально открылся сквер у памятника Михаю Эминеску между Органным залом и Национальным драматическим театром.

Полностью заменить пришлось практически все, от тротуаров и бордюров до планировки аллей. В сквере установлены современные фонари, вазы для деревьев и цветов, скамейки, выдержанные в едином урбанистическом стиле. 

Ремонт, начатый в августе, включал укладку тротуара, реконструкцию подъездных дорог и зеленых зон, установку автоматизированной системы полива и городской мебели. Декоративные столбы и брусчатка отличаются новаторским дизайном.

По сообщению мэра Кишинева Иона Чебана, в сквере в определенные часы через специально оборудованные колонки будут транслироваться театральные радиопрограммы и классическая музыка. Градоначальник отметил, что при реконструкции сквера были учтены многочисленные "замечания, идеи и добрые пожелания".

В дальнейшем в сквере будет создана специальная зона для детей и установлено несколько столов, на которых будут установлены шахматные доски, сообщил мэр.

Эта площадка находится в самом центре столицы, на оживленном проспекте Штефана чел Маре. Десятилетиями в сквере вели торговлю картинами и предметами народных промыслов, из-за чего этот "пятачок" называли кишиневским "арбатом". Однако за годы беспощадной эксплуатации без всякого ремонта сквер пришел в плачевное состояние.

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Теги:
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