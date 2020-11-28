Пограничной полиции подарили средства защиты от коронавируса

Маски, перчатки и тепловизоры были закуплены на средства Международной организации по миграции для обеспечения безопасности служащих.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Пограничной полиции Молдовы были переданы в дар средства защиты от коронавирусной инфекции. В пакет помощи вошли 130 тысяч защитных масок, 100 тысяч перчаток и 16 тепловизоров.

Защитное снаряжение и оборудование были закупленны на средства Международной организации по миграции в рамках проекта "Улучшение национального реагирования Республики Молдова на кризис COVID-19". Общая сумма пожертвования составила 15 тысяч евро.

Международная организация по миграции в сотрудничестве с Координационным бюро ООН запустила четырехмесячный проект помощи Республике Молдова в борьбе с распространением эпидемии COVID-19.

Финансирование проекта осуществляется посольством Нидерландов в Кишиневе. В общей сложности будет закуплено медицинское оборудование и расходные материалы немедицинского назначения на общую сумму 75 тысяч евро.

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