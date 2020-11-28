В селе Ермоклия открыт после реконструкции памятник героям Великой Отечественной

В год 75-летия Великой Победы при поддержке посольства России в Молдове проводится реставрация и ремонт 16 мемориальных комплексов героям войны.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В селе Ермоклия Штефан-Водского района состоялось открытие мемориала в память о советских воинах, павших в боях за освобождение Молдавии в годы Великой Отечественной войны.

Памятник прошел реставрацию и капитальный ремонт при поддержке посольства России в Молдове и местных властей. В открытии обновленного мемориала приняли участие посол РФ в Молдове Олег Васнецов, член Совета Федерации РФ Сергей Муратов, депутат Госдумы РФ Андрей Кузьмин, представители органов местной власти села Ермоклия, общественной организации "Вече", активисты гражданского общества и молодежных организаций.

Среди героев, чьи фамилии увековечены мемориалом, и погибшие в 1944 году в боях на территории Молдавии три Героя Советского Союза — Александр Гусев, Кузьма Гуренко и Илья Маслов.

Ранее в селе Петрешты Унгенского района был открыт восстановленный на средства посольства России в Молдове, а также местных властей памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В районе были также отреставрированы мемориальные комплексы в селах Грэсены, Кирилены, Скуляны.

© Sputnik / Mihai Caraus Имена павших советских воинов на мемориале в селе Ермоклия.

В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке МИД России, российских регионов, общественных организаций и фондов по всей территории Республики Молдова проводится реставрация 16 мемориалов.

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