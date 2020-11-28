13:39 28 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.51
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Ермоклия, Штефан-водский район. Открытие памятника войнам ВОВ с участием посла РФ и депутатов

В селе Ермоклия открыт после реконструкции памятник героям Великой Отечественной

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1c/32679341.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201128/32679726/v-sele-ermokliya-otkryt-posle-rekonstrukcii-pamyatnik-geroyam-velikoj-otechestvennoj.html

В год 75-летия Великой Победы при поддержке посольства России в Молдове проводится реставрация и ремонт 16 мемориальных комплексов героям войны.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В селе Ермоклия Штефан-Водского района состоялось открытие мемориала в память о советских воинах, павших в боях за освобождение Молдавии в годы Великой Отечественной войны.

Памятник прошел реставрацию и капитальный ремонт при поддержке посольства России в Молдове и местных властей. В открытии обновленного мемориала приняли участие посол РФ в Молдове Олег Васнецов, член Совета Федерации РФ Сергей Муратов, депутат Госдумы РФ Андрей Кузьмин, представители органов местной власти села Ермоклия, общественной организации "Вече", активисты гражданского общества и молодежных организаций.

Среди героев, чьи фамилии увековечены мемориалом, и погибшие в 1944 году в боях на территории Молдавии три Героя Советского Союза — Александр Гусев, Кузьма Гуренко и Илья Маслов.

Ранее в селе Петрешты Унгенского района был открыт восстановленный на средства посольства России в Молдове, а также местных властей памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В районе были также отреставрированы мемориальные комплексы в селах Грэсены, Кирилены, Скуляны.

Ермоклия, Штефан-водский район. Открытие памятника войнам ВОВ с участием посла РФ и депутатов
© Sputnik / Mihai Caraus
Имена павших советских воинов на мемориале в селе Ермоклия.

В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке МИД России, российских регионов, общественных организаций и фондов по всей территории Республики Молдова проводится реставрация 16 мемориалов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Дороги огненных лет
В Оргеевском районе открыли памятник Герою Советского союза
Теги:
памятники советским солдатам, Великая Отечественная война


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Водонапорная башня, положившая начало городскому влодопроводу. Сейчас в здании - музей, а рядом возвышаются корпуса Молдавского госуниверситета.
Фото - Кишинев: путешествие во времени
Путь к миру: как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха.
Путь к миру: как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться