 В ожидании праздника: новогодние ели станут доступнее

В Молдове началась подготовка к новогодним праздникам. В центре Кишинева уже установили новогоднюю ель, а елочные хозяйства обещают снизить цены на живые деревья. В торговых сетях отмечают: праздничный декор уже сейчас пользуется большим спросом.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik, Дарья Чернега. Живые новогодние ели в этом году подешевеют на 20 процентов. С такой инициативой выступило Агентство "Moldsilva ". Лесники объясняют это решение тем, что идут навстречу населению во время пандемического кризиса, и снижают цены.

Вопреки конкурентам

Самая дешевая живая ель в этом году будет стоить 40 леев. Лесные хозяйства уже готовы к продажам и ждут разрешения на рубку. Как отмечают в Агентстве "Moldsilva ", в розницу ели поступят в середине декабря. Хвойные деревья, выращенные в Молдове, будут продаваться на отдельных елочных базарах лесного хозяйства республики. Конкуренцию отечественным новогодним деревьям уже которых год составляет импорт завезенный из Украины и Румынии, а также искусственные ели.

"В последние годы мы замечаем спад продаж. Возможно, потому что люди больше стремятся покупать не живые елки, выращенные в наших хозяйствах, а пластиковые. Но запах и удовольствие от натуральной елки нельзя заменить ", - отметил инженер лесного хозяйства Страшен Михаил Скутару.

По словам специалиста, существенный спад продаж, в частности в Страшенском хозяйстве, был отмечен в прошлом году. "Было продано около 2800 деревьев, хотя в предыдущие годы мы продавали свыше пяти тысяч ", - рассказал Скутару.

Как сохранить живую ель

Молдавские лесники поделились секретами, как дольше сохранить живую ель и избежать осыпания иголок. После покупки ее не стоит сразу заносить в прогретый дом или квартиру: хвойное дерево не любит резкого перепада температур. Лучше некоторое время подержать его в неотапливаемом помещении, и только потом установить в комнате. Место для елки следует выбирать подальше от батарей центрального отопления, печей и каминов. Так елка дольше сохранит хвойный аромат и свежий вид.

"Срубленное дерево мы рекомендуем поместить в горшок с землей и постоянно поливать его в течение всего времени, пока оно будет находиться в квартире. Это делается для того, чтобы как можно дольше сохранить иголки ", - пояснил инженер лесного хозяйства Страшен Михаил Скутару.

Регулярный полив поможет надолго сохранить ель, при условии, что температура в помещении не будет выше 25-ти градусов тепла.

Покупатели на празднике не экономят

Зима еще не наступила, а торговые сети уже полным ходом продают искусственные ели и новогодний декор. Некоторые магазины и предлагают свыше 40 моделей елок. Наибольшим спросом у покупателей пользуются ели с эффектом заснеженности. Новинкой на молдавском рынке в этом году стала елка half tree. Это дерево выглядит так, будто его разрезали вдоль на две части. Плоской стороной его можно прислонить к стене, а пушистую – украсить игрушками. Такой вариант отлично подойдет для маленьких квартир. Покупатели уже в ноябре не только приглядываются к новинкам, но и активно покупают праздничные украшения.

"Мы предполагали, что пандемия повлияет на продажи, что они станут меньше. Но сейчас мы, наоборот, чувствуем, что у покупателей нет страха, что надо экономить на новогодних украшениях. Пандемия объединяет семьи, и они хотят красивый праздник у себя дома ", - отметила агент одного по закупкам одного из столичных магазинов Оана Булига.

Цены на искусственные елки высотой 1 метр 80 сантиметров колеблются в пределах 800-1200 леев.

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