Что в Молдове изменится с понедельника: правительство начнет с госбюджета

В 2021 году объем государственного бюджета вырастет — на семь миллиардов леев больше, чем в предыдущем.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Госбюджет на следующий год вырастет почти на 7 миллиардов леев по сравнению с 2020 годом. Из этой суммы более 3 миллиардов леев пойдут на повышение заработной платы в бюджетном секторе, из них 1,85 миллиарда леев — на повышение зарплаты врачам. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в эфире общественного радиостанции Radio Moldova.

Также предусматривается повышение зарплат для учителей, вспомогательного персонала и многих других категорий.

Премьер отметил, что в бюджете на 2021 год предусмотрены значительные суммы на строительство дорог.

"Все, что горожане видели в этом году, в том числе в своих населенных пунктах, продолжится и в следующем году. Мы хотим привести инфраструктуру страны в приемлемое состояние. Мы также удваиваем инвестиции в системы водоснабжения и канализации. Если в 2020 году в Национальном экологическом фонде для этого было зарезервировано 300 миллионов леев, то сейчас, на первом этапе, мы получаем 500 миллионов леев, и по мере капитализации мы пополним бюджет", - заявил Ион Кику.

Премьер также сообщил, что в понедельник, 30 ноября, на заседании правительства планируется утверждение бюджета и налогово-бюджетной политики, после чего законопроект будет внесен в парламент для рассмотрения и утверждения в окончательном чтении.

"Рассчитываю на ответственность депутатов, которые знают, что означает страна без утвержденного бюджета. Это значит, что мы не сможем ни выделить деньги на повышение зарплат и других доплат, ни финансовую поддержку. Все это можно сделать только на основе утвержденного бюджета на 2021 год", — также сказал Ион Кику.

По словам премьера Иона Кику, главный финансовый документ страны на 2021 год разработан с таким же подходом, что и в 2020-м, то есть - с учетом больших инвестиций в инфраструктуру и социальных выплат.

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