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С начала кампании по озеленению в Кишиневе высажено около 50 тысяч деревьев

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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В очередном субботнике по посадке деревьев, инициированном генпримаром столицы, приняли участие послы иностранных государств.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В столице продолжается масштабная акция по посадке деревьев. В целом с начала акции, которая проходит по субботам с участием жителей Кишинева и сотрудников муниципальных служб, высажено уже около 58 тысяч деревьев, сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Посадка деревьев традиционно происходит по субботам, в рамках волонтерской деятельности. На этой неделе в ставшем традиционным "субботнике" приняли участие послы иностранных государств. Дипломаты вместе с мэром города посадили деревья на двух центральных улицах, Пушкина и Бэнулеску-Бодони.

"Я рад, что нашу инициативу сделать Кишинев более зеленым и красивым городом поддерживает все больше и больше людей, которые присоединяются к кампании по посадке деревьев в Кишиневе", — написал Чебан в соцсетях.

Он сообщил, что сегодня в секторах столицы было высажено в общей сложности более 3 тысяч деревьев.

Акция, которая проходит в рамках глобальной кампании "Озеленение городов" под эгидой ООН, продолжится и в следующую субботу.

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Теги:
Кишинев


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