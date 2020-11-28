18:27 28 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.51
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Врач скорой

Новый антирекорд: в Молдове за сутки подтверждены 1712 случаев COVID-19

© Inquam Photos / Cornel Putan
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (120)
191 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1a/32164851.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201128/32681894/novyj-antirekord-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-1712-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 105 852.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1712 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в субботу вечером.

Сообщается о 4 эпизодах "импорта" инфекции — из Румынии, Турции, Украины и Италии.

Activitatea SAMU Botanica
© Sputnik / Mihai Caraus
Маски и запреты: опубликовано постановление о введении ЧП из-за COVID-19

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 105 852.

За минувшие 24 часа проведены 3993 тестов, при этом первичных — 3636.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 113 медработников: 39 врачей, 60 медсестер и 14 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 253 пациента (из них 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1231 ранее госпитализированный. Всего выздоровевших на данный момент — 93 028 человек.

Зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2269.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (120)

По теме

А как же корпоративы: что в период ЧП предлагают рестораторы
Пограничной полиции подарили средства защиты от коронавируса
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Водонапорная башня, положившая начало городскому влодопроводу. Сейчас в здании - музей, а рядом возвышаются корпуса Молдавского госуниверситета.
Фото - Кишинев: путешествие во времени
Путь к миру: как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха.
Путь к миру: как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться