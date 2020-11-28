Новый антирекорд: в Молдове за сутки подтверждены 1712 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1712 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в субботу вечером.

Сообщается о 4 эпизодах "импорта" инфекции — из Румынии, Турции, Украины и Италии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 105 852.

За минувшие 24 часа проведены 3993 тестов, при этом первичных — 3636.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 113 медработников: 39 врачей, 60 медсестер и 14 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 253 пациента (из них 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 1231 ранее госпитализированный. Всего выздоровевших на данный момент — 93 028 человек.

Зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2269.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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