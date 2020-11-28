Нацбанк Молдовы ввел в обращение восемь юбилейных и памятных монет

Пополнилась не только серия "Личности", но и серии, посвященные монастырям, природе, орнаменту и фольклору Молдовы.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы вводит в обращение восемь юбилейных и памятных монет.

Серия "Личности" пополнилась двумя памятными монетами, посвященными 100-летию Валентины Русу-Чобану — молдавского художника-пластика, и 200-летию со дня рождения румынского государственного деятеля Александра Иоанна Кузы. Монеты изготовлены из серебра, имеют номинал 50 леев, тиражом в несколько сотен экземпляров.

В серии "Монастыри Молдовы" выпущена монета, посвященная 600-летию монастыря Вэрзэрешть —одному из старейших монастырских комплексов в Молдове.

Еще одна монета, на которой изображен румынский экономист Паул Бран, первый ректор кишиневской Экономической академии, выпущена в серии "Наука и инновации".

Серию "Красная книга Республики Молдова" дополняет серебряная монета на которой изображена бабочка махаон. Выпущены также монеты, посвященные традиционному орнаменту, молдавскому виноделию и сказке "Кошелек с двумя денежками".

Юбилейные и памятные монеты, выпущенные Национальным банком, продаются через банковские учреждения.

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