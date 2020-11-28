22:31 28 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.51
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Дни открытых дверей в Национальном банке Молдовы

Нацбанк Молдовы ввел в обращение восемь юбилейных и памятных монет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
108 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201128/32682950/nacbank-moldovy-vvel-v-obrashenie-vosem-yubilejnyh-i-pamyatnyh-monet.html

Пополнилась не только серия "Личности", но и серии, посвященные монастырям, природе, орнаменту и фольклору Молдовы.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы вводит в обращение восемь юбилейных и памятных монет.

Серия "Личности" пополнилась двумя памятными монетами, посвященными 100-летию Валентины Русу-Чобану — молдавского художника-пластика, и 200-летию со дня рождения румынского государственного деятеля Александра Иоанна Кузы. Монеты изготовлены из серебра, имеют номинал 50 леев, тиражом в несколько сотен экземпляров.

В серии "Монастыри Молдовы" выпущена монета, посвященная 600-летию монастыря Вэрзэрешть —одному из старейших монастырских комплексов в Молдове.

Еще одна монета, на которой изображен румынский экономист Паул Бран, первый ректор кишиневской Экономической академии, выпущена в серии "Наука и инновации".

Серию "Красная книга Республики Молдова" дополняет серебряная монета на которой изображена бабочка махаон. Выпущены также монеты, посвященные традиционному орнаменту, молдавскому виноделию и сказке "Кошелек с двумя денежками".

Юбилейные и памятные монеты, выпущенные Национальным банком, продаются через банковские учреждения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: Украина вывела из обращения некоторые банкноты и монеты
Благодарность в серебре: врачам посвятят памятную монету
Теги:
Национальный банк


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Водонапорная башня, положившая начало городскому влодопроводу. Сейчас в здании - музей, а рядом возвышаются корпуса Молдавского госуниверситета.
Фото - Кишинев: путешествие во времени
Барк Седов завершил кругосветную экспедицию и вернулся в Калининград
Видео - Барк "Седов" завершил кругосветную экспедицию и вернулся в Калининград
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться