Число случаев домашнего насилия в Молдове выросло

Полиция сообщает, что в 2020 году зарегистрированы тысячи новых жалоб на дебоширов и скандалистов, распускающих руки в семье.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. За первые девять месяцев 2020 года правоохранительными органами зарегистрировано 9,8 тысячи случаев домашнего насилия, которое потребовало вмешательства людей в погонах. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции.

Число обращений в полицию по этому поводу почти на две тысячи превышает число инцидентов, зафиксированных за тот же период прошлого года.

Большинство случаев относятся к насилию в семье. Среди жертв — более тысячи женщин, причем в 62 случаях это женщины с детьми. Страдали от домашнего насилия также и мужчины — 48 случаев.

За этот период органами полиции вынесено более 3 тысяч запретов и 500 предписаний об охране пострадавших.

Агрессоры, попавшие в поле зрения правоохранителей, рискуют быть наказаны лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.

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