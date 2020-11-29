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В Молдове начата разработка Кодекса здравоохранения

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Sputnik Молдова
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В парламенте создана специальная комиссия, которой поручена работа над документом, определяющим деятельность системы здравоохранения.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Охватить все аспекты деятельности системы медицинских услуг предстоит специальной парламентской комиссии, которая начала работу над проектом Кодекса здравоохранения.

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© Photo : Miroslav Rotari
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Кроме этого объемного документа, вошедшим в комиссию депутатам парламента предстоит разработать и Стратегию развития сектора здравоохранения страны на период 2020-2030 годов.

Законопроекты предстоит подготовить и представить для рассмотрения на пленарном заседании законодательного органа в течение 60 дней.

К работе над Кодексом привлечены специалисты Госканцелярии, органов центрального публичного управления, сотрудники медицинского университета имени Николае Тестемицану, отечественные и зарубежные эксперты.

Ранее сообщалось, что правительство Молдовы продлит действие некоторых законов, принятых в связи с режимом чрезвычайного положения в здравоохранении.

Так, денежные надбавки медработникам, которые задействованы в лечении больных коронавирусом, сохранят до конца 2020 года. В проекте закона, вынесенного на публичное обсуждение, указано, что по нынешнему законодательству срок действия выплат заканчивается уже 30 ноября. Поэтому предлагается его продлить.

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Теги:
здравоохранение


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