Мэр Кишинева призвал горожан вакцинироваться от гриппа

Глава столичной администрации лично прошел вакцинирование и опубликовал фото, на котором ему делают прививку.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан личным примером призвал жителей столицы вакцинироваться от гриппа. Таким образом, по словам мэра, удастся избежать перегрузки медицинской системы из-за сезонной волны этого заболевания.

Чтобы дополнительно мотивировать кишиневцев, Чебан опубликовал фото, на котором он получает прививку.

Две партии вакцины против гриппа по 100 тысяч доз, выделенных для Молдовы уже находятся во всех муниципальных медицинских учреждениях первичного звена, сообщил глава городской администрации.

Он уточнил, что вакцина — бесплатная.

В пятницу в Молдову поступил второй транш партии вакцины от гриппа, купленной в России. Речь идет о 93 000 доз из 100 000. Они приобретены на деньги из Фондов обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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