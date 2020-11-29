Мэр Кишинева призвал горожан вакцинироваться от гриппа

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан личным примером призвал жителей столицы вакцинироваться от гриппа. Таким образом, по словам мэра, удастся избежать перегрузки медицинской системы из-за сезонной волны этого заболевания.
Чтобы дополнительно мотивировать кишиневцев, Чебан опубликовал фото, на котором он получает прививку.
Он уточнил, что вакцина — бесплатная.
В пятницу в Молдову поступил второй транш партии вакцины от гриппа, купленной в России. Речь идет о 93 000 доз из 100 000. Они приобретены на деньги из Фондов обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
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