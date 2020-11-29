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Полисы ОСАГО в Молдове подорожают с 1 декабря

© Sputnik / Irina Karuss
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201129/32687166/polisy-osago-v-moldove-podorozhayut-s-1-dekabrya.html

Подорожание автогражданской ответственности обусловлено либерализацией тарифов — решение приняла Нацкомиссия по финансовому рынку.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Полисы страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) подорожают с 1 декабря, согласно решению Национальной комиссии по финансовому рынку, опубликованному в Monitorul Oficial.

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По мнению страховщиков и экономических обозревателей, рост составит порядка 15 процентов.

Новые цены на страхование ОСАГО будут устанавливаться индивидуально каждой компанией, а не Нацкомиссией по финансовому рынку, как это было ранее. Напомним, что либерализация тарифов на полисы автогражданской ответственности стартовала с 1 июля 2019 года.

На долю обязательного страхования автогражданской ответственности приходится 90 процентов продаж всего страхового рынка Молдовы.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусной эпидемией, спад страхового рынка в Молдове по итогам первого полугодия составил 11,6%. Если отрицательная динамика продолжится, то потери рынка могут оказаться еще больше, прогнозируют компании.

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Теги:
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