17:16 29 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.51
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Работа гипермаркета

Средняя зарплата в Молдове по итогам квартала выросла почти на три процента

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
61 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201129/32687444/srednyaya-zarplata-v-moldove-po-itogam-kvartala-vyrosla-pochti-na-tri-procenta.html

Самые высокие средние зарплаты, превышающие 18 тысяч леев, зарегистрированы в индустрии информации и связи.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Национальное бюро статистики сообщает что в третьем квартале 2020 года, средняя номинальная начисленная заработная плата составила 8074,3 лея, увеличившись на 2,9 процента по сравнению со предыдущим кварталом 2020 года и на 9,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Иностранные рабочие.
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Молдова упростит трудоустройство иностранцев: хлынут ли в страну мигранты

Самая высокая зарплата зарегистрирована в таких отраслях как информация и связь - 18118,4 лея; финансовая и страховая деятельность - 14099,3 лея; производство и поставка электроэнергии и тепла, газа и горячей воды - 13799,1 лея.

Ниже всего зарплата в индустрии общественного питания - 5100 леев; сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 5282,8 лея; в областях искусства, отдыха и досуга - 5620,7 лея.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что в государственном бюджете на следующий год предусмотрено более 3 миллиардов леев на повышение заработной платы в бюджетном секторе, из них 1,85 миллиарда леев — на повышение зарплаты врачам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Каждый шестой житель Молдовы намерен покинуть страну в ближайшие полгода
Что в Молдове изменится с понедельника: правительство начнет с госбюджета
Теги:
зарплата


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Водонапорная башня, положившая начало городскому влодопроводу. Сейчас в здании - музей, а рядом возвышаются корпуса Молдавского госуниверситета.
Фото - Кишинев: путешествие во времени
Барк Седов завершил кругосветную экспедицию и вернулся в Калининград
Видео - Барк "Седов" завершил кругосветную экспедицию и вернулся в Калининград
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться