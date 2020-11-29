Средняя зарплата в Молдове по итогам квартала выросла почти на три процента

Самые высокие средние зарплаты, превышающие 18 тысяч леев, зарегистрированы в индустрии информации и связи.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Национальное бюро статистики сообщает что в третьем квартале 2020 года, средняя номинальная начисленная заработная плата составила 8074,3 лея, увеличившись на 2,9 процента по сравнению со предыдущим кварталом 2020 года и на 9,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Самая высокая зарплата зарегистрирована в таких отраслях как информация и связь - 18118,4 лея; финансовая и страховая деятельность - 14099,3 лея; производство и поставка электроэнергии и тепла, газа и горячей воды - 13799,1 лея.

Ниже всего зарплата в индустрии общественного питания - 5100 леев; сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 5282,8 лея; в областях искусства, отдыха и досуга - 5620,7 лея.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что в государственном бюджете на следующий год предусмотрено более 3 миллиардов леев на повышение заработной платы в бюджетном секторе, из них 1,85 миллиарда леев — на повышение зарплаты врачам.

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