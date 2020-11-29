19:51 29 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.51
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Врачи в больнице

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1165 случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
200 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201129/32688240/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-1165-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 107 017.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1165 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в воскресенье вечером.

Сообщается об одном эпизоде "импорта" инфекции из Румынии.

Первая в мире вакцина от коронавируса.
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Вакцины от коронавируса войдут в список жизненно важных препаратов в России

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 107 017.

За минувшие 24 часа проведены 2733 тестов, при этом первичных — 2532 .

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 63 медработников: 23 врачей, 29 медсестер и 11 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 265 пациентов (из них 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1558 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 94 586 человек.

Зафиксирован еще 21 летальный исход, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2290.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Маски и запреты: опубликовано постановление о введении ЧП из-за COVID-19
COVID-19 за сутки: хроника пандемии, новый прогноз ВОЗ и ЧП в Молдове
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - "Я не могу их бросить" - женщина поселила дома 480 кошек и 12 собак
Бабушка стала звездой соцсетей благодаря своей невероятной гибкости
Видео - Возраст не помеха: самая гибкая бабушка на планете стала звездой соцсетей
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться