Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1165 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1165 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в воскресенье вечером.

Сообщается об одном эпизоде "импорта" инфекции из Румынии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 107 017.

За минувшие 24 часа проведены 2733 тестов, при этом первичных — 2532 .

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 63 медработников: 23 врачей, 29 медсестер и 11 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 265 пациентов (из них 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 1558 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 94 586 человек.

Зафиксирован еще 21 летальный исход, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2290.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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