С чем могут столкнуться люди, переболевшие коронавирусом

После выздоровления от коронавируса многих пациентам придется пройти еще один дополнительный курс лечения, чтобы избавиться от последствий COVID-19.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Люди, переболевшие коронавирусом нового типа, после выздоровления еще ощущают последствия заболевания. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила специалист Института фтизиопульмонологии Дойна Русу.

По ее словам, согласно статистике, 60% от общего количества пациентов могут вернуться к нормальной жизни через 2-3 недели, а 40% ощущают последствия еще в течение длительного периода.

"То, что пациенты чувствуют после перенесения вируса, связано с аутоиммунными механизмами. Остаются некоторые заболевания, вызванные на уровне центральной нервной системы, дестабилизируются обменные процессы. Некоторым людям требуется медицинская помощь и после того, как они избавились от вируса. А кто-то выздоравливает самостоятельно, но должен вести здоровый образ жизни со сбалансированным питанием, сном и отдыхом", - отметила Русу.

Она добавила, что пациенты, перенесшие тяжелую форму инфекции, особенно те, кто прошел через интенсивную терапию, еще долго будут сталкиваться с кашлем, астенией и другими симптомами.

Для таких пациентов в Кишиневе открыли специальный центр, где можно пройти лечение post-COVID.

"Большая часть таких больных ляжет на плечи пульмонологов, им предстоит предотвратить или лечить поствоспалительный фиброз. Через два-три месяца после лечения ситуация должна улучшиться благодаря медицинской помощи", - уточнила Русу.

Как отметила собеседница, из-за коронавируса растет количество эпизодов заболевания пневмонией и случаев летальных исходов от осложнений, вызванных воспалением.

Согласно данным Национального агентства общественного здоровья, смертность от пневмонии по всему миру может вырасти до 70%.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове была введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимали территориальные чрезвычайные комиссии. С 30 ноября власти вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении. Оно будет действовать до 15 января. Часть ограничений вступила в силу уже с 28 ноября.

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