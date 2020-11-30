Молдавский премьер может выступить в ООН по проблеме пандемии

Премьер-министр Молдовы выступил с уточнением по ситуации с пандемией COVID-19 в стране. Вопрос распространения коронавируса по миру планируется обсудить на заседании ООН.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. На этой неделе запланировано заседание ООН, посвященное проблеме пандемии, в котором примут участие главы правительств разных стран. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в понедельник после еженедельной встречи с действующим президентом Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

Как отметил глава кабмина, пандемия становится глобальной проблемой, на что указывает последняя статистика: в один из выходных дней по всему миру было зарегистрировано более 700 тысяч новых заражений COVID-19, что в семь раз больше, чем в апреле, когда во множестве стран был локдаун.

"Такая же тенденция и у нас, к сожалению. У нас много случаев и в дальнейшем цифры будут расти еще неделю-две. Так будет, пока не начнут действовать введенные меры, надеемся будет эффект от принятого в пятницу ЧП в здравоохранении", - уточнил Кику.

Он добавил, что на властей сейчас очень давит ситуация в медицинской системе, поскольку коек в больницах практически нет.

"На этой неделе подготовят еще несколько десятков мест, продолжим это делать. Но есть лимит по расширению мест, главная проблема - отсутствие медперсонала. Весной мы увеличивали количество мест, но другого персонала у нас нет. Мы уже мобилизовали все резервы, и студентов-медиков и резидентов", - пояснил премьер.

Глава правительства полагает, что меры, принятые в пятницу, являются рациональными в данный момент, и они не ограничивают экономическую деятельность в стране.

По мнению Кику, некоторые запреты пришлись на сектор HoReCa, поскольку запрещено обслуживать клиентов в ночные часы.

Также премьер высказался по ситуации в области культуры - теперь запрещены концерты и спектакли.

"Видел много реакций, прошу всех деятелей культуры продержаться этот период. Тем, кто работают официально в госучреждениях, будут оказывать помощь. Просим представителей сферы культуры проявить понимание", - подчеркнул Кику.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове была введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимали территориальные чрезвычайные комиссии. С 30 ноября власти вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении. Оно будет действовать до 15 января. Часть ограничений вступила в силу уже с 28 ноября.

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