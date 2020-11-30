На выборах в Приднестровье зафиксировано два происшествия

Сейчас изучают обстоятельства дела. Тем не менее, международные наблюдатели высоко оценили организацию Единого дня голосования в регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя – Sputnik. В течение Единого дня голосования в Приднестровье было зарегистрировано два происшествия. В дежурную часть Слободзейского отделения поступила информация о якобы подвозе избирателей на один из участков в селе Незавертайловка, а в Рыбницкое сообщили о подкупе избирателей в селе Гараба.

"Для проведения проверки по этим фактам нами собраны все необходимые материалы. По их рассмотрению будет вынесено окончательное решение согласно действующему законодательству", – рассказал руководитель Оперативного штаба и глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

По его словам, охрану общественного порядка в местах нахождения участковых избирательных комиссий обеспечивали сотрудники территориальных органов внутренних дел. Для этого задействовали более 700 правоохранителей. Под круглосуточной охраной были также территориальные и окружные избирательные комиссии. Всего в организации и проведении выборов было задействовано порядка 4000 человек.

По предварительным данным, в выборах депутатов всех уровней, а также председателей Советов – глав администраций сел и поселков приняли участие более 115 тысяч приднестровцев. Из них 1111 – те, кто временно находился за пределами региона.

"Ранее разработанные и утвержденные рекомендации Оперштаба были максимально соблюдены. На каждом избирательном участке выдавались средства индивидуальной защиты, проводилась положенная дезинфекция, а ответственные лица избирательных комиссий контролировали, чтобы голосующие не нарушали социальную дистанцию", – подчеркнул Мова.

Явка избирателей составила 27,79%. Наиболее высокая – 40,86% - была отмечена в Каменском районе. Далее следуют Дубоссарский и Рыбницкий районы - 33,44% и 33,23% соответственно. Как отметили специалисты, явка не столь высокая, как обычно.

По словам председателя местного Центризбиркома Елены Городецкой, негативно на показателях явки сказалась пандемия.

"Тем не менее, заявленные повышенные меры профилактики и индивидуальной защиты подвигли достаточное для признания выборов состоявшимися количество граждан прийти на избирательные участки. На некоторых из них даже фиксировались очереди из ожидающих", - подчеркнула она.

В Единый день голосования с 07.00 до 20.00 работало 256 избирательных участков.

"Международные наблюдатели дали положительные оценки прошедшим выборам депутатов всех уровней", - отметила Городецкая.

Опубликован уже и список тех, кто был выбран по округам в законодательное собрание всего Приднестровья. Большинство – это народные избранники прежнего созыва. Удостоверения парламентариев им будут официально вручены 2 декабря.

Как писал Sputnik ранее, в Приднестровье был принят закон, по которому в седьмом созыве депутатский корпус будет состоять из 33 человек вместо нынешних 43 человек.

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