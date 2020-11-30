Сколько мест для зараженных COVID-19 есть в больницах Кишинева

В больницах Кишинева ищут свободные койки для пациентов, инфицированных коронавирусом. Сколько свободных мест могут найти в столице, рассказали на заседании муниципальных служб.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. В Кишиневе сохраняется сложная ситуация с пандемией. В столичных больницах более нет свободных мест, но их постоянно ищут, заявила в понедельник на оперативном заседании в примэрии глава муниципального управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски.

По ее словам, в молдавской столице продолжает фиксироваться рост новых случаев заражения COVID-19, а также увеличивается количество пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

По данным чиновницы, на национальном уровне зарегистрировано 107 017 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 94 586 из общего числа зараженных уже вылечились. В Кишиневе всего 44 952 инфицированных, из них излечились 35 597, что составляет почти 80%.

Бучарски добавила, что на 100 тысяч населения в столице приходится 1 166 зараженных, это число значительно выросло по сравнению с данными за октябрь.

"Общее количество коек для пациентов c коронавирусом в кишиневских больницах - 1042 и еще 200 дополнительных кроватей. Из этих 200 занята уже 141 койка. Также заняты все места в реанимации для пациентов с тяжелой формой инфекции", - уточнила Бучарски.

Помимо этого, как рассказала специалист, в столице наблюдается нехватка донорской крови, в связи с чем идет активный призыв сдавать кровь для тяжелобольных. За последнюю неделю более 1700 человек сдали кровь.

"Мы ищем дополнительные койки. На этой неделе нам надо приготовить 130 мест в Институте фтизиопульмонологии. Мы попросили содействия у министерства в их благоустройстве. Также попросили помощи в виде защитной экипировки для медперсонала. В больнице "Святой Троицы" должны найти еще порядка 100 коек", - добавил заместитель руководителя главного управления социальной защиты и здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылка.

На заседании муниципальных служб отметили, что ситуация в Кишиневе остается под контролем, однако одна из важнейших проблем - нехватка медперсонала в больницах.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове была введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимали территориальные чрезвычайные комиссии. С 30 ноября власти вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении. Оно будет действовать до 15 января. Часть ограничений вступила в силу уже с 28 ноября.

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