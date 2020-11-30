12:59 30 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.55
  • USD17.24
  • RUB0.23
  • RON4.22
  • UAH0.60
Поиск
Центр COVID-19 в Кишиневе

Сколько мест для зараженных COVID-19 есть в больницах Кишинева

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (126)
72 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1d/32687576.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201130/32694877/skolko-mest-dlya-zarazhennykh-covid-19-est-v-bolnitsakh-kishineva.html

В больницах Кишинева ищут свободные койки для пациентов, инфицированных коронавирусом. Сколько свободных мест могут найти в столице, рассказали на заседании муниципальных служб.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. В Кишиневе сохраняется сложная ситуация с пандемией. В столичных больницах более нет свободных мест, но их постоянно ищут, заявила в понедельник на оперативном заседании в примэрии глава муниципального управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Молдавский премьер может выступить в ООН по проблеме пандемии

По ее словам, в молдавской столице продолжает фиксироваться рост новых случаев заражения COVID-19, а также увеличивается количество пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

По данным чиновницы, на национальном уровне зарегистрировано 107 017 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 94 586 из общего числа зараженных уже вылечились. В Кишиневе всего 44 952 инфицированных, из них излечились 35 597, что составляет почти 80%.

Бучарски добавила, что на 100 тысяч населения в столице приходится 1 166 зараженных, это число значительно выросло по сравнению с данными за октябрь.

"Общее количество коек для пациентов c коронавирусом в кишиневских больницах - 1042 и еще 200 дополнительных кроватей. Из этих 200 занята уже 141 койка. Также заняты все места в реанимации для пациентов с тяжелой формой инфекции", - уточнила Бучарски.

Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса видна перед графиком акций на этой иллюстрации
© REUTERS / Dado Ruvic
В Молдове вводится чрезвычайное положение в здравоохранении: что это значит
Помимо этого, как рассказала специалист, в столице наблюдается нехватка донорской крови, в связи с чем идет активный призыв сдавать кровь для тяжелобольных. За последнюю неделю более 1700 человек сдали кровь.

"Мы ищем дополнительные койки. На этой неделе нам надо приготовить 130 мест в Институте фтизиопульмонологии. Мы попросили содействия у министерства в их благоустройстве. Также попросили помощи в виде защитной экипировки для медперсонала. В больнице "Святой Троицы" должны найти еще порядка 100 коек", - добавил заместитель руководителя главного управления социальной защиты и здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылка.

На заседании муниципальных служб отметили, что ситуация в Кишиневе остается под контролем, однако одна из важнейших проблем - нехватка медперсонала в больницах.

Медицина
© Sputnik / Mihai Caraus
С чем могут столкнуться люди, переболевшие коронавирусом
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове была введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимали территориальные чрезвычайные комиссии. С 30 ноября власти вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении. Оно будет действовать до 15 января. Часть ограничений вступила в силу уже с 28 ноября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (126)

По теме

Онищенко рассказал, почему не нужно прививать от коронавируса всех подряд
Пограничной полиции подарили средства защиты от коронавируса
Односталко: в Молдове - комплексный эффект заражаемости коронавирусом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - "Я не могу их бросить" - женщина поселила дома 480 кошек и 12 собак
Турецкий ювелир изготавливает роскошные маски
Видео - Пандемия на выдумку хитра: ювелир изготавливает роскошные маски
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться