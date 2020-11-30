В Приднестровье ожидают крупную партию антиген-тестов на COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя – Sputnik. В Приднестровье в ближайшие дни поступит еще 100 тысяч антиген-тестов по выявлению COVID-19. Первоначально поставку осуществят в адрес Минздрава региона, после распределят по медицинским учреждениям.
"Тест для выявления антигена к коронавирусу – эффективное средство срочной диагностики. Достоверный результат можно получить уже с первых дней болезни. Время исследования –15 минут", - отметили в Оперативном штабе.
Как выход для крупных предприятий
По мнению специалистов, тесты, которые доставят в Приднестровье крупной партией, значительно ускорят диагностику коронавируса и сократят время ожидания пациентами результата ПЦР.
Проводить тестирование на антиген к коронавирусу предлагается сотрудникам крупных предприятий региона. В случае выявления заразившихся срочная COVID-диагностика позволит избежать тотального карантина и временного простоя в работе.
"Непосредственно на предприятиях развертывать COVID-лаборатории считаем нецелесообразным, так как диагностическое оборудование предназначено исключительно для медучреждений, и его должен обслуживать обученный медицинский персонал", - пояснил глава Оперштаба Руслан Мова.
По рекомендации Минздрава, в качестве альтернативного решения предлагается иммуноферментные хроматографы и тесты к ним собственникам приобрести за свой счет.
"Тестирование сотрудников предприятий на антиген к коронавирусу будет проводиться в заранее определенном лечебном учреждении. Для этого будет необходимо предварительно заключить договоры на оказание медицинских услуг", - подчеркнул Мова.
Ситуация по COVID-19
В госпиталях Приднестровья проходят лечение 2442 пациента, инфицированных COVID-19. Загруженность COVID-центров – 83%.
Пациенты, которых лечили в санатории, были переведены в филиалы госпиталей "Днестровские зори" и профилакторий "Тиротэкс". В законсервированном COVID-госпитале проведена дезинфекция.
Всего в Приднестровье зарегистрировано 12276 фактов заражения коронавирусом. Умерло 245 пациентов инфекционных госпиталей (летальность 2%). Выписано 8269 выздоровевших (67% от числа инфицированных). 1758 жителей региона находятся в условиях контролируемой самоизоляции.
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