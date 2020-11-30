В Приднестровье ожидают крупную партию антиген-тестов на COVID-19

Специалисты уверены, что эти тесты, которые являются достойной заменой дорогостоящего ПЦР-исследования, значительно ускорят диагностику коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя – Sputnik. В Приднестровье в ближайшие дни поступит еще 100 тысяч антиген-тестов по выявлению COVID-19. Первоначально поставку осуществят в адрес Минздрава региона, после распределят по медицинским учреждениям.

"Тест для выявления антигена к коронавирусу – эффективное средство срочной диагностики. Достоверный результат можно получить уже с первых дней болезни. Время исследования –15 минут", - отметили в Оперативном штабе.

Как выход для крупных предприятий

Тесты, которые уже поступили в медучреждения Приднестровья, используют как для первичной диагностики, так и для повторного анализа, после окончания курса лечения. В этих случаях антиген-тест заменяет дорогостоящее ПЦР-исследование.

По мнению специалистов, тесты, которые доставят в Приднестровье крупной партией, значительно ускорят диагностику коронавируса и сократят время ожидания пациентами результата ПЦР.

Проводить тестирование на антиген к коронавирусу предлагается сотрудникам крупных предприятий региона. В случае выявления заразившихся срочная COVID-диагностика позволит избежать тотального карантина и временного простоя в работе.

"Непосредственно на предприятиях развертывать COVID-лаборатории считаем нецелесообразным, так как диагностическое оборудование предназначено исключительно для медучреждений, и его должен обслуживать обученный медицинский персонал", - пояснил глава Оперштаба Руслан Мова.

По рекомендации Минздрава, в качестве альтернативного решения предлагается иммуноферментные хроматографы и тесты к ним собственникам приобрести за свой счет.

"Тестирование сотрудников предприятий на антиген к коронавирусу будет проводиться в заранее определенном лечебном учреждении. Для этого будет необходимо предварительно заключить договоры на оказание медицинских услуг", - подчеркнул Мова.

Ситуация по COVID-19

В госпиталях Приднестровья проходят лечение 2442 пациента, инфицированных COVID-19. Загруженность COVID-центров – 83%.

Один COVID-госпиталь, развернутый на базе спортивно-оздоровительного лагеря "Спартак" в Приднестровье, на днях был законсервирован. Санэпидемстанция выявила несоответствие нормативов по температурному режиму в палатах двух корпусов.

Пациенты, которых лечили в санатории, были переведены в филиалы госпиталей "Днестровские зори" и профилакторий "Тиротэкс". В законсервированном COVID-госпитале проведена дезинфекция.

Всего в Приднестровье зарегистрировано 12276 фактов заражения коронавирусом. Умерло 245 пациентов инфекционных госпиталей (летальность 2%). Выписано 8269 выздоровевших (67% от числа инфицированных). 1758 жителей региона находятся в условиях контролируемой самоизоляции.

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