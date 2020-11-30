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В Приднестровье намерены продлить карантин до 1 февраля

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (130)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201130/32696550/v-pridnestrove-namereny-prodlit-karantin-do-1-fevralya.html

Пролонгация карантинных мер означает действие особого правового режима по соблюдению санэпидемических норм, а также по порядку передвижения.

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя – Sputnik. В Приднестровье могут продлить действие особого правового режима до 1 февраля. Распоряжение о такой мере подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский. Предложение будет направлено на рассмотрение новому созыву законодательного собрания региона.

"Ввиду необходимости продолжения ведения борьбы с распространением коронавирусной инфекции, срок действия отдельных норм законодательных актов требуется продлить до 1 февраля 2021 года", - говорится в документе.

Ноутбук
© CC0 / Pixabay / SplitShire
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Исходя из законопроекта, будут продлены все нормы, касающиеся борьбы с коронавирусом, в частности масочный режим, соблюдение соцдистанции, штрафы за нарушение карантина и особый порядок передвижения.

Последний предусматривает ограничения на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях и в населенных пунктах, где, в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей, введены особые условия и режимы проживания и хозяйственной деятельности.

Особый правовой режим в Приднестровье был введен 17 марта. Эту норму несколько раз продлевали.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (130)

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Теги:
продление, карантин, Приднестровье


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