"Цунами" отменяется - в Комрате построят дамбу против паводков

Место, где в течение недели в Комрате начнется строительство противопаводковой дамбы, было определено. Как идет реализация проекта, который не допустит в будущем паводков в столице Гагаузской автономии, разбирался корреспондент Sputnik.

КОМРАТ, 30 ноя - Sputnik, Максим Топал. После частичного затопления Комрата 29 сентября 2020 года правительство Молдовы выделило 1,8 миллиона леев на очистку, углубление и расширение поймы реки Ялпуг, а также на строительство противопаводковой дамбы.

© Sputnik / Maxim Topal Затопленная 29 сентября 2020 улица Винзаводская

Дамба против наводнения

Работы по углублению реки, а также сооружению нового канала для ливневой канализации, ведутся на протяжении около 2 месяцев. Правда, мешает этому погода. Из-за дождей тяжелая техника была не в состоянии работать в пойме реки.

"Сейчас там работает несколько единиц техники. Как только подзамерзла земля, они возобновили работу, и в течение нескольких дней прошли самый сложный участок", - рассказывает Sputnik примар Комрата.

© Sputnik / Maxim Topal Примар Комрата Сергей Анастасов

Одновременно ведутся и работы по проектированию противопаводкой дамбы. Место, где она будет располагаться, а также размеры защитного сооружения, уже определены. Дамба закроет собой городские улицы на склонах. Ее длина составит 250 метров, а высота – 8 метров. В нижней части ширина насыпи составит 45 метров, тогда как в верхней – 6 метров. В конструкции противопаводковой дамбы предусмотрены труба для аварийного сброса воды.

© Sputnik / Maxim Topal Примар Комрата Сергей Анастасов

"Во время сильных дождей вся вода с полей будет собираться вот в этой ложбине", - показывает Сергей Анастасов. – Вся эта территория начнет заполняться водой, и вода понемногу будет уходить в ливневую канализацию пропускной способностью в 10-12 кубометров воды в секунду. Пропускная способность моста в районе улицы Ялпугская составляет 16-20 кубометров в секунду. В комплексе с очисткой, углублением и расширением Ялпуга, мы сможем защитить город от паводков, и вода больше не затопит жилые дома", - добавил примар Комрата Сергей Анастасов.

Как это было

После часового ливня, мощный поток воды обрушился на город Комрат. Это произошло 29 сентября. Ливневые воды, собиравшиеся с окрестных полей, скопились в одной из ложбин на окраине Комрата, после чего бушующие потоки, не встречая на своем пути никакого сопротивления, ринулись на городские улицы.

Воды было так много, что до сих пор пойма реки Ялпуг напоминает большое озеро. В соцсетях примар Комрата Сергей Анастасов опубликовал фотографию дерева на окраине города, на ветках которого выше человеческого роста был мусор, принесенный потоками воды.

"Уровень воды, который поступил в район затопления "Винзавод", составил более 4 метров высотой. Для безопасности проживания жителей будет построена противопаводковая дамба", - написал примар.

Дорогая дамба, ее отсутствие дороже

Строительство дамбы обойдется городскому бюджету в сумму около 3 миллионов леев. Из средств, выделенных правительством, на эти цели потратят лишь около 300 тысяч леев. Остальную сумму местным властям придется изыскивать из других источников. Но "это того стоит, поскольку если дамбу не построим – расходы будут еще больше".

© Sputnik / Maxim Topal Работы по ливневой канализации в пойме реки Ялпуг

Противопаводковая дамба, по задумке проектировщиков, обеспечит защиту от затопления 300-500 домов в столице автономии. Земляные работы начнутся в течение недели.

© Sputnik / Maxim Topal Ложбина, где будет построена противопаводковая дамба

Напомним, в результате ливней в конце сентября были затоплены территории 45 частных домов в Комрате. Из них 8 домов должны быть снесены, еще около 2 десятков домов нуждаются в ремонте.

На ликвидацию последствий подтопления местные власти Комрата выделили около полутора миллионов леев, еще 1 миллион был перечислен властями Гагаузии. Вклад правительства Молдовы составил 2 062 000 леев на покрытие ущерба пострадавшим и 1,8 миллиона леев на очистку реки Ялпуг.

Общий ущерб от подтопления Комрата только частным лицам и инфраструктуре города превысил 10 миллионов леев. Данных по потерям предприятий, расположенных в пойме реки Ялпуг, на сегодняшний день нет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova