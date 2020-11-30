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Старшеклассник на дистанционном обучении.

Дистанционное обучение в Приднестровье сохранится до конца 2020 года

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (130)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201130/32697495/distantsionnoe-obuchenie-v-pridnestrove-sokhranitsya-do-kontsa-2020-goda.html

Как будет организован в будущем, 2021 году, образовательный процесс в Приднестровском регионе, пока не определено.

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя – Sputnik. Формат дистанционного обучения в Приднестровье сохранится как минимум до конца школьной четверти. Об этом заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский на заседании Оперативного штаба.

"Дальнейшие решения будут приниматься по обстоятельствам. Основополагающим фактором при принятии решений останется сохранение жизни и здоровья людей", - подчеркнул Красносельский.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье намерены продлить карантин до 1 февраля
За четыре дня после последнего заседания Оперативного штаба в учебно-воспитательных коллективах выявлено 40 зараженных среди персонала детских садов и 12 инфицированных воспитанников, 26 сотрудников школ и 44 ученика с коронавирусом нового типа.

"В такой ситуации говорить о смягчении карантинных мер и переформатировании процесса обучения неуместно", - уверен приднестровский лидер.

На заседании штаба обсудили проект программы льготного кредитования граждан для приобретения компьютерной техники, необходимой школьникам для полноценного участия в учебном процессе на дистанционке.

"Поддержали также и другое правительственное предложение – предоставить высвободившиеся после переоснащения школ компьютеры в пользование ученикам, не имеющим дома необходимой техники", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Предлагается также организовать локальные учебные места на площадках образовательных учреждений, с соблюдением всех мер безопасности.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (130)

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Теги:
дистанционное образование, обучение, Приднестровье


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