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Демонтаж незаконного киоска

На размещение 15 торговых киосков в столице получено более ста заявок

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201130/32699215/na-razmeshenie-15-torgovyh-kioskov-v-stolice-polucheno-bolee-sta-zayavok.html

Расположение торговых точек на улицах Кишинева будет проходить только в специально отведенных местах и через аукцион.

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Рабочая группа в примэрии Кишинева в настоящий момент изучает заявки участников аукциона на получение месторасположения киосков в столице. Получено 137 предложений на 15 мест. На отдельных лотах зафиксировано от 10 субъектов на одно место, сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Кишинев
© Sputnik / Mihai Caraus
Чебан о стратегии развития Кишинева: главная наша задача - вернуть город людям

Градоначальник отметил, что подобная активность для муниципия является беспрецедентной.

"Наша цель - сделать весь процесс прозрачным, чтобы деньги доходили до городского бюджета, шли на его развитие", — написал он в соцсетях.

Мэр подчеркнул, что в комиссии муниципального совета есть советники, которые блокируют ее работу, лоббируя частные коммерческие интересы. Чебан заявил, что намерен руководствоваться строго нормативно-правовой базой и внешним видом киосков.

"Либо мы наводим в Кишиневе порядок, либо выбираем хаос. Я выбираю порядок и буду продолжать следовать этому принципу", — заявил он.

Первый аукцион, который был запланирован на 26 ноября, был перенесен на 2 декабря. Второй аукцион, который был назначен на 2 декабря, перенесен на 9 декабря. Аукционы будут проходить в Зале заседаний претуры сектора Центр.

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Теги:
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