На размещение 15 торговых киосков в столице получено более ста заявок

Расположение торговых точек на улицах Кишинева будет проходить только в специально отведенных местах и через аукцион.

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Рабочая группа в примэрии Кишинева в настоящий момент изучает заявки участников аукциона на получение месторасположения киосков в столице. Получено 137 предложений на 15 мест. На отдельных лотах зафиксировано от 10 субъектов на одно место, сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Градоначальник отметил, что подобная активность для муниципия является беспрецедентной.

"Наша цель - сделать весь процесс прозрачным, чтобы деньги доходили до городского бюджета, шли на его развитие", — написал он в соцсетях.

Мэр подчеркнул, что в комиссии муниципального совета есть советники, которые блокируют ее работу, лоббируя частные коммерческие интересы. Чебан заявил, что намерен руководствоваться строго нормативно-правовой базой и внешним видом киосков.

"Либо мы наводим в Кишиневе порядок, либо выбираем хаос. Я выбираю порядок и буду продолжать следовать этому принципу", — заявил он.

Первый аукцион, который был запланирован на 26 ноября, был перенесен на 2 декабря. Второй аукцион, который был назначен на 2 декабря, перенесен на 9 декабря. Аукционы будут проходить в Зале заседаний претуры сектора Центр.

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