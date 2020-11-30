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Школы закрыли на карантин

COVID-19 против образования: сколько школ и детсадов закрыты на карантин

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (133)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201130/32699364/covid-19-protiv-obrazovaniya-skolko-shkol-i-detsadov-zakryty-na-karantin.html

В молдавских школах и детских садах продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Всего 20 школ и 450 классов в стране находятся на "удаленке" из-за карантина. Число учащихся, у которых был получен положительный результат тестирования на COVID-19, составляет 489 человек, 13 615  - помещены в режим самоизоляции. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве образования, культуры и исследований.

Центр COVID-19 в Кишиневе
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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По данным ведомства, за прошедшую неделю у 550 преподавателей был подтвержден положительный результат на новый коронавирус, 583 учителя находятся на изоляции. Из числа непедагогического и вспомогательного персонала 126 человек заражены, еще 211 находятся в самоизоляции.

"В профессионально-техническом образовании оказались положительными тесты 32 учащихся, 8 учителей и 7 работников вспомогательного персонала. Также 18 групп учащихся помещены на самоизоляцию", - подчеркнули в министерстве. 

В системе высшего образования за последнюю неделю COVID-19 выявлен у 48 студентов, 230 человек находятся на самоизоляции. Также подтвержден вирус  у 28 педагогов, восемь из них находятся на двухнедельном карантине. Из числа непреподавательского и вспомогательного персонала заразились 20 человек, девять находятся в самоизоляции.

Из общего количества 1 398 учреждений дошкольного образования 1 321 учреждение возобновили свою деятельность по решению учредителя.

"В настоящее время на карантине находятся 15 детских садов и 48 детских групп. У 13 несовершеннолетних подтверждено наличие вируса COVID-19, еще 1 292 ребенка находятся на самоизоляции; 125 воспитателей заражены, 155 находятся в самоизоляции. Из непреподавательского и вспомогательного персонала инфицированы 86 человек, а еще 155 - на самоизоляции", -  отметили в ведомстве.

В понедельник, 30 ноября, в Молдове вступило в силу чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения. Оно действует на всей территории страны  по 15 января 2021 года.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове была введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимали территориальные чрезвычайные комиссии.  

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (133)

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