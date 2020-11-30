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Врачи в больнице

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 347 случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (133)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201130/32703701/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-347-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 107 364.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 347 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в понедельник вечером.

Сообщается о 9 эпизодах "импорта" инфекции — из Румынии, Германии, Украины, Египта, Франции.

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Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 107 364.

За минувшие 24 часа проведены 1074 теста, при этом первичных — 870.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 26 медработников: 10 врачей, 15 медсестер и 1 сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 303 пациента (из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 768 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 95 354 человека.

Зафиксировано еще 14 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2304.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (133)

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Теги:
коронавирус


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