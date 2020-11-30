Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 347 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 347 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в понедельник вечером.

Сообщается о 9 эпизодах "импорта" инфекции — из Румынии, Германии, Украины, Египта, Франции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 107 364.

За минувшие 24 часа проведены 1074 теста, при этом первичных — 870.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 26 медработников: 10 врачей, 15 медсестер и 1 сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 303 пациента (из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 768 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 95 354 человека.

Зафиксировано еще 14 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2304.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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