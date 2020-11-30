Кабмин продолжит выплату 16 000 леев медработникам, заразившимся COVID-19

В связи с продлением чрезвычайной ситуации в здравоохранении правительство продлило действие некоторых мер по поощрению медперсонала.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы продлило меры по поддержке медицинского персонала в связи с продлением чрезвычайного положения в здравоохранении до конца 2020 года.

Таким образом, кабмин продлил до 31 декабря 2020 года право на получение надбавки к зарплате до 100% оклада для персонала Национального агентства общественного здоровья, медицинских учреждений/подразделений, подчиненных Министерству внутренних дел, Министерству обороны, Национальной администрации пенитенциарных учреждений, непосредственно участвующему в мероприятиях по профилактике, контролю и лечению инфекции COVID-19.

Кроме того, продлевается право на получение единовременной компенсации в размере 16 000 леев для медицинских работников, а также госслужащих, которые заразились COVID-19 при исполнении служебных обязанностей.

В понедельник, 30 ноября, в Молдове вступило в силу чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения. Оно действует на всей территории страны по 15 января 2021 года.

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