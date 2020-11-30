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Медицинские работники в инфекционной больнице

Кабмин продолжит выплату 16 000 леев медработникам, заразившимся COVID-19

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (133)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201130/32704413/Pravitelstvo-prodolzhit-vyplachivat-16-000-leev-medrabotnikam-zabolevshim-COVID-19.html

В связи с продлением чрезвычайной ситуации в здравоохранении правительство продлило действие некоторых мер по поощрению медперсонала.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы продлило меры по поддержке медицинского персонала в связи с продлением чрезвычайного положения в здравоохранении до конца 2020 года.

Ограничительные меры в связи с коронавирусом в Кишиневе
© Sputnik / Rodion Proca
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Таким образом, кабмин продлил до 31 декабря 2020 года право на получение надбавки к зарплате до 100% оклада для персонала Национального агентства общественного здоровья, медицинских учреждений/подразделений, подчиненных Министерству внутренних дел, Министерству обороны, Национальной администрации пенитенциарных учреждений, непосредственно участвующему в мероприятиях по профилактике, контролю и лечению инфекции COVID-19.

Кроме того, продлевается право на получение единовременной компенсации в размере 16 000 леев для медицинских работников, а также госслужащих, которые заразились COVID-19 при исполнении служебных обязанностей.

В понедельник, 30 ноября, в Молдове вступило в силу чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения. Оно действует на всей территории страны  по 15 января 2021 года. 

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (133)

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