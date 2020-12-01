Музей под открытым небом: село Рогожень может стать туристическим объектом

В старинном населенном пункте, который был заложен еще в XV веке, сохранились уникальные развалины. Местные власти надеются привлечь спонсоров, чтобы провести реставрацию.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik, Дарья Чернега. Новая достопримечательность в обозримом будущем может появиться на карте Молдовы. В селе Рогожень района Шолдэнешть недавно были отреставрированы землянки, в которых с начала XVIII века жили люди. В населенном пункте расположены и другие старинные сооружения, которые могут быть привлекательны для туристов.

Землянки до сих пор пригодны для жилья

Село Рогожень находится в пойме реки Реут. Рельеф здесь скалистый, что в свое время подвигло местных жителей на строительство необычного жилья. Они выгребали рыхлую породу с покатых склонов, а камни использовали для отделки землянок. Такое жилье отлично подходило для небогатых семей: его возведение не требовало больших затрат.

© Sputnik Село Рогожень может превратиться в новый туристический объект

В одной из землянок села Рогожень до сих пор живет одинокая старушка – Мария Арделяну. Это жилье ей досталось в наследство от родителей. Рядом во дворе стоит обычный каменный дом. Но хозяйка в нем не живет, предпочитает старинную постройку.

"В землянке хорошо. Летом здесь прохладно, а зимой тепло. Я отапливаю ее углями и дровами. Но здесь их надо не много, не так, как в доме", - рассказала Мария Арделяну.

Ее землянка единственная, что сохранилась в отличном виде. Остальные разрушились от времени, после того, как в 80-е годы прошлого века люди стали переселяться в капитальные дома.

Реставрация с туристической перспективой

Село Рогожень сейчас находится на грани исчезновения. В нем проживет всего 36 человек, из которых пятеро - дети. Примар Алексей Бурлаку старается сделать так, чтобы населенный пункт полностью не исчез с карты Молдовы. Одна из возможностей вдохнуть в него жизнь – привлечь туристов.

© Sputnik Село Рогожень может превратиться в новый туристический объект

"Такие строения могут быть интересны не только зарубежным туристам, но и местным. Я уверен, что в нашей стране тоже есть те, кто никогда ничего подобного не видел", - считает Алексей Бурлаку.

Примар Рогожень выкупил одну из землянок и обратился в строительное училище с просьбой о реставрации. Минувшим летом на территории села был разбит студенческий лагерь. Учащиеся восстановили стены землянки по старинным технологиям и провели отделочные работы.

© Sputnik Село Рогожень может превратиться в новый туристический объект

"Сначала мы должны были демонтировать стены, а затем их построить по той же технологии. Мы месили глину традиционным методом, для этого задействовали лошадь. Все проходило по старинному обычаю "клака" - местные жители угощали нас плациндами и вином", - пояснил начальник отдела образования строительного училища Сергей Кочаш.

Село может стать музеем под открытым небом

Средства на реставрацию землянки выделило Министерство образования, культуры и исследований по результатам конкурса проектов.

Примар села Рогожень и сотрудники строительного училища в будущем году намерены продолжить проект по восстановлению старинных сооружений. В отреставрированной землянке планируется открыть музей села. Но прежде энтузиасты хотят восстановить церковь начала XIX века, которая стоит по соседству.

"Церковь была построена в 1810 году из глины. Потом местные жители перестроили ее в каменную. В 1945-м настоятель был депортирован, и с тех пор храм закрыт. За это время стены пришли в упадок, крыша обвалилась", - рассказал Бурлаку.

Кроме землянок и церкви в Рогожень есть еще несколько интересных объектов. Это развалины земской школы, мост через реку Реут XV века. А также некий камень с надписями, которые местные до сих пор никак не могут расшифровать. Все эти сооружения сейчас выглядят плачевно.

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