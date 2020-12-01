Отправили на свежий воздух: в Приднестровье запретили занятия в спортзалах

Занятия в спортивных учреждениях Приднестровского региона запрещено проводить в обычном формате вплоть до 1 января.

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек – Sputnik. В Приднестровье до 1 января введен запрет на проведение занятий в спортзалах и закрытых помещениях. Такой приказ подписал начальник Службы по спорту Приднестровья Вячеслав Соколенко. Он опубликован на сайте ведомства.

"При наличии возможности и условий обеспечить организацию учебно-тренировочного процесса только на открытом воздухе либо с применением дистанционных образовательных технологий", - отметили в документе.

Запрет касается всех организаций, подведомственных Службе по спорту, – управлений по физической культуре и спорту городов и районов, муниципальных организаций дополнительного образования, спортивных федераций, кружков, секций, клубов.

Училище Олимпийского резерва также до 1 января переводят на дистанционный режим работы. При этом запрещено проживание там учащихся.

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