Отправили на свежий воздух: в Приднестровье запретили занятия в спортзалах

Занятия в спортивных учреждениях Приднестровского региона запрещено проводить в обычном формате вплоть до 1 января.
ТИРАСПОЛЬ, 1 дек – Sputnik. В Приднестровье до 1 января введен запрет на проведение занятий в спортзалах и закрытых помещениях. Такой приказ подписал начальник Службы по спорту Приднестровья Вячеслав Соколенко. Он опубликован на сайте ведомства.
"При наличии возможности и условий обеспечить организацию учебно-тренировочного процесса только на открытом воздухе либо с применением дистанционных образовательных технологий", - отметили в документе.
Запрет касается всех организаций, подведомственных Службе по спорту, – управлений по физической культуре и спорту городов и районов, муниципальных организаций дополнительного образования, спортивных федераций, кружков, секций, клубов.
Училище Олимпийского резерва также до 1 января переводят на дистанционный режим работы. При этом запрещено проживание там учащихся.
Председательство Албании в ОБСЕ не получало официального предложения о замене в Приднестровье российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. В то же время окончательное решение в этом деле потребует согласия всех 57 стран-членов ОБСЕ.