Перенесен срок вступления в силу снижения стоимости беспошлинных онлайн-покупок

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Новые правила налогообложения для интернет-покупок с зарубежных сайтов вступят в силу 1 мая 2021 года, а не с 1 января, как планировалось изначально. Об этом говорится в итоговом варианте налогово-бюджетной политики на 2021 год, принятом правительством на заседании 30 ноября.
Почтовые отправления товаров, стоимость которых превышает 100 евро, с 1 мая будут облагаться налогами. Сейчас сумма необлагаемых налогом интернет-покупок составляет 200 евро.
Напомним, правительство Молдовы на своем заседании в понедельник утвердило проект налогово-бюджетной политики на будущий год. В окончательном виде проект должен принять парламент.
Основные меры налоговой и таможенной политики включают:
- пересмотр льгот для физических лиц и увеличение личного освобождения;
- стандартизацию ставок подоходного налога для физлиц;
- исключение удержания налога на прибыль при распределении дивидендов между компаниями;
- пересмотр ставок НДС в сельском хозяйстве;
- продолжение программы возмещения НДС сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий;
- установление акцизов на табачные изделия, алкогольную продукцию и нефтепродукты сроком на три года;
- внедрение механизма субсидирования предприятий по сбору и переработке упаковки;
- снижение беспошлинного порога для онлайн-покупок в интернет-магазинах с 200 до 100 евро.
- снятие запрета на ввоз автомобилей старше 10 лет и повышение акциза на авто старше шести лет.
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