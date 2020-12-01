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Перенесен срок вступления в силу снижения стоимости беспошлинных онлайн-покупок

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201201/32708441/vlasti-perenesli-snizhenie-stoimosti-besposhlinnykh-onlayn-pokupok-s-200-do-100-evro.html

Неприятные для любителей "Али Экспресса", "Амазона" и "Спортдиректа" нововведения решили отложить.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Новые правила налогообложения для интернет-покупок с зарубежных сайтов вступят в силу 1 мая 2021 года, а не с 1 января, как планировалось изначально. Об этом говорится в итоговом варианте налогово-бюджетной политики на 2021 год, принятом правительством на заседании 30 ноября.

Почтовые отправления товаров, стоимость которых превышает 100 евро, с 1 мая будут облагаться налогами. Сейчас сумма необлагаемых налогом интернет-покупок составляет 200 евро.

Посылка.
© CC BY-SA 2.0 / Beck Gusler / package!
Прощай, "АлиЭкспресс" — теперь это будет невыгодно
Перенос вступления в силу нововведений в правительстве объяснили тем, что все почтовые службы и госструктуры должны успеть подготовиться.

Напомним, правительство Молдовы на своем заседании в понедельник утвердило проект налогово-бюджетной политики на будущий год. В окончательном виде проект должен принять парламент.

Основные меры налоговой и таможенной политики включают:

  • пересмотр льгот для физических лиц и увеличение личного освобождения;
  • стандартизацию ставок подоходного налога для физлиц;
  • исключение удержания налога на прибыль при распределении дивидендов между компаниями;
  • пересмотр ставок НДС в сельском хозяйстве;
  • продолжение программы возмещения НДС сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий;
  • установление акцизов на табачные изделия, алкогольную продукцию и нефтепродукты сроком на три года;
  • внедрение механизма субсидирования предприятий по сбору и переработке упаковки;
  • снижение беспошлинного порога для онлайн-покупок в интернет-магазинах с 200 до 100 евро.
  • снятие запрета на ввоз автомобилей старше 10 лет и повышение акциза на авто старше шести лет.

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