Перенесен срок вступления в силу снижения стоимости беспошлинных онлайн-покупок

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Новые правила налогообложения для интернет-покупок с зарубежных сайтов вступят в силу 1 мая 2021 года, а не с 1 января, как планировалось изначально. Об этом говорится в итоговом варианте налогово-бюджетной политики на 2021 год, принятом правительством на заседании 30 ноября.

Почтовые отправления товаров, стоимость которых превышает 100 евро, с 1 мая будут облагаться налогами. Сейчас сумма необлагаемых налогом интернет-покупок составляет 200 евро.

Перенос вступления в силу нововведений в правительстве объяснили тем, что все почтовые службы и госструктуры должны успеть подготовиться.

Напомним, правительство Молдовы на своем заседании в понедельник утвердило проект налогово-бюджетной политики на будущий год. В окончательном виде проект должен принять парламент.

Основные меры налоговой и таможенной политики включают:

пересмотр льгот для физических лиц и увеличение личного освобождения;

стандартизацию ставок подоходного налога для физлиц;

исключение удержания налога на прибыль при распределении дивидендов между компаниями;

пересмотр ставок НДС в сельском хозяйстве;

продолжение программы возмещения НДС сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий;

установление акцизов на табачные изделия, алкогольную продукцию и нефтепродукты сроком на три года;

внедрение механизма субсидирования предприятий по сбору и переработке упаковки;

снижение беспошлинного порога для онлайн-покупок в интернет-магазинах с 200 до 100 евро.

снятие запрета на ввоз автомобилей старше 10 лет и повышение акциза на авто старше шести лет.

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