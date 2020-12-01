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В 2020 году в Молдове 600 человек заразились ВИЧ

© Sputnik / Asatur Yesayants
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201201/32708749/v-2020-godu-v-moldove-600-chelovek-zarazilis-vich.html

Всего в Республике Молдова зафиксировано более 13 тысяч случаев заражения вирусом иммунодефицита человека.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. С января по октябрь 2020 года в Молдове было подтверждено почти 600 новых случаев заражения ВИЧ. Данные были обнародованы Национальным агентством общественного здоровья 1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом.

Евгений Голощапов
© Photo : Facebook / Evghenii Alexandrovici Goloșceapov
Голощапов: тысячи людей в Молдове живут с ВИЧ, не зная об этом
По данным агентства, большинство инфицированных - молодые люди, и вирус чаще всего передается половым путем. В то же время среди пациентов часто встречаются люди, употребляющие инъекционные наркотики. 

Около 50% людей заражены инфекцией, даже не подозревая об этом.

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты организует несколько мероприятий, направленных на информирование общества о необходимости тестирования на ВИЧ, а также на толерантное отношение к ВИЧ-позитивным гражданам.

По данным ведомства, всего в Молдове зарегистрировано около 13 700 заболевших ВИЧ.

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