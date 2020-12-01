Стояногло об итогах года: прокуроры перестали заниматься вымогательством

Генпрокуратура впервые за всю историю Молдовы перестала быть политически подконтрольна власти, прокуроры больше не занимаются вымогательством и не вмешиваются в бизнес, а расследование кражи миллиарда должно завершиться в будущем году, заявил Александр Стояногло.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло представил во вторник отчет по итогам одного года работы в должности. Выступая перед журналистами, Стояногло заявил, что впервые в истории Молдовы удалось отделить прокуратуру от молдавской политики, прокуроры перестали заниматься вымогательством и оказывать давление на бизнес, за год его мандата снизился уровень коррупции в системе прокуратуры, а также были уволены с должности прокуроры, скомпрометировавшие себя.

Невмешательство в политику

По словам Стояногло, с момента обретения Молдовой независимости, за небольшими исключениями, прокуратура никогда не была независимой структурой.

"Это была бита, активно использовавшаяся для устранения и подавления оппозиции, политических оппонентов, и в последние годы она активно участвовала в создании политического большинства. Спустя год, я могу ответственно заявить, что нам удалось отделить прокуратуру от политических процессов", — заявил Стояногло.

Преследование бизнеса

По его словам, в течение этого года при принятии решений учреждение не обращало внимания на президента, парламент или правительство.

Генпрокурор утверждает, что прокуратуре за прошедший год удалось покончить с вмешательством в бизнес-среду и бизнес-интересы.

"Я хотел бы задать вам простой вопрос: были ли в истории Республики Молдова времена, когда правоохранительные органы не были бы задействованы в бизнесе? К сожалению, всегда был задействован лозунг: "Вы зарабатываете, вы делитесь с нами". Что произошло за последний год? Прокуратура забыла о бизнес-интересах. Более того, нам удалось исключить любую причастность к бизнесу со стороны правоохранительных органов", — говорит генпрокурор.

По его словам, за год ни один бизнесмен не был арестован, количество обысков и других специальных следственных мероприятий сократилось в десятки раз.

"Бизнес-сообщество должно знать, что и прокуратура, и вся правовая система больше не будут участвовать в экономической деятельности. Платите налоги, а мы обеспечим полную защиту ваших прав и интересов", — обратился к предпринимателям Стояногло.

Политические дела

Кадровая политика

Прокурор рассказал также, что над пересмотром дел, признанных международным сообществом политическими, работала специально созданная для этого комиссия."Некоторые из этих предполагаемых политических дел рассматривались членами комиссии несколько раз подряд, и их оценка проводилась шаг за шагом, с тем, чтобы принять справедливое решение в соответствии с законом. На сегодняшний день ситуация по всем 38 делам ясна, и решения будут приняты в ближайшее время", — заявил Стояногло.

Генпрокурор объявил, что составил список прокуроров, которые должны быть уволены из структуры. По его словам, многие из этого списка ушли добровольно.

"Остальные проигнорировали и продолжают саботировать деятельность, ожидая изменений, которым кто-то обещал следовать. Я должен разочаровать этих прокуроров. Ничто не может вас спасти. Прокуратуре и обществу такие прокуроры не нужны, и рано или поздно вы будете исключены из системы и привлечены к ответственности", — сказал Стояногло.

По его словам, несмотря на непростые условия, ему удалось сменить руководство Антикоррупционной прокуратуры, Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, столичной прокуратуры, прокуратуры Гагаузии, Бельц, Кагула и других территориальных прокуратур.

Кража миллиарда

Генпрокурор назвал расследование банковского мошенничества главным вызовом для учреждения.

"В начале расследование было намеренно направлено в неправильное русло, оно было формальным и имитированным. К нашему большому сожалению, все эти действия осуществили наши бывшие коллеги — прокуроры, снятые с должности год назад", — заявил глава Генпрокуратуры.

Он в очередной раз подтвердил, что главным организатором кражи является экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк, которому было предъявлено несколько обвинений, он был заочно арестован и объявлен в розыск. По версии следствия, руководство Нацбанка также сыграло ключевую роль в "хищении миллиарда".

"Расследуются также эпизоды, направленные на перераспределение финансовых средств, выданных Нацбанком и переведенных на счета компаний, аффилированных с Плахотнюком и (Иланом) Шором", — рассказал Стояногло.

По словам генпрокурора, по этому делу за год было сделано больше работы, чем за предыдущие пять лет.

"Да, много времени потеряно. Значительная часть финансовых ресурсов потеряна в международной сети банков, но я по-прежнему уверен, что дело будет завершено, виновные ответят по закону, и мы сможем вернуть большую часть украденных денег государству", — добавил прокурор.

Он заявил, что наступающий год будет решающим в расследовании, а прокуратура предоставит всю схему "кражи миллиарда".

Освобождение Платона

Освобождение банкира Вячеслава Платона Александр Стояногло назвал непопулярным, но абсолютно законным решением.

"Мы не побоялись принять ряд непопулярных, но абсолютно законных решений. Из-за кризиса доверия к прокуратуре и правовой системе многие из этих решений были подвергнуты сомнению в обществе. Я имею в виду пересмотр дела Платона, снятие уголовного преследования с судей, депутатов, других фигурантов резонансных дел", — заявил Стояногло.

По его словам, как раз из-за нарушения принципов правосудия наше государство по-прежнему осуждается в ЕСПЧ.

Генпрокурор пообещал применять все законные средства для восстановления прав лиц, подвергшихся несправедливому преследованию.

"Мы заинтересованы только в соблюдении двух принципов в решениях, которые мы примем: законность и доказательства. Только так мы обеспечим верховенство закона, уважение прав и интересов людей", — заключил Стояногло.

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