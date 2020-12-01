Когда возобновится выдача паспортов и водительских прав в Приднестровье

График приема граждан и в паспортных столах, и в Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах будет такой же, как до приостановления их деятельности.

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек – Sputnik. Все паспортные подразделения и Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) возобновят свою работу 2 декабря. Приостановка их деятельности была связана с ухудшением эпидемиологической ситуации.

"Со среды все территориальные паспортные подразделения МВД Приднестровья и МРЭО начнут прием граждан в обычном режиме. Строгое соблюдение карантинных мер – обязательно. На входе – термометрия и дезинфекция рук. Без масок быть запрещено", - пояснили в правоохранительном ведомстве.

График работы паспортных столов и МРЭО остался тем же, что и раньше. Паспортные подразделения во вторник, четверг, пятницу работают с 08.30 до 17.30, в среду, субботу – с 08.30 до 12.30, а МРЭО - со вторника по пятницу с 08.00 до 17.00, в субботу с 08.00 до 16.00.

Воскресенье, понедельник у всех этих учреждений – выходной.

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