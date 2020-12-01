15:54 01 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.67
  • USD17.24
  • RUB0.23
  • RON4.24
  • UAH0.61
Поиск
Permis de conducere

Когда возобновится выдача паспортов и водительских прав в Приднестровье

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
4010
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201201/32712568/kogda-vozobnovitsya-vydacha-pasportov-i-voditelskikh-prav-v-pridnestrove.html

График приема граждан и в паспортных столах, и в Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах будет такой же, как до приостановления их деятельности.

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек – Sputnik. Все паспортные подразделения и Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) возобновят свою работу 2 декабря. Приостановка их деятельности была связана с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Водительские права.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почему в Приднестровье приостановлена регистрация авто и выдача прав
"Со среды все территориальные паспортные подразделения МВД Приднестровья и МРЭО начнут прием граждан в обычном режиме. Строгое соблюдение карантинных мер – обязательно. На входе – термометрия и дезинфекция рук. Без масок быть запрещено", - пояснили в правоохранительном ведомстве.

График работы паспортных столов и МРЭО остался тем же, что и раньше. Паспортные подразделения во вторник, четверг, пятницу работают с 08.30 до 17.30, в среду, субботу – с 08.30 до 12.30, а МРЭО - со вторника по пятницу с 08.00 до 17.00, в субботу с 08.00 до 16.00.

Воскресенье, понедельник у всех этих учреждений – выходной.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Штраф за несоблюдение карантина: курьезные случаи в Приднестровье
В Тирасполе запустят онлайн-запись на регистрацию автотранспорта
Теги:
водительские права, паспорт, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Жизнь в объективе: памяти внештатного фотокора "России сегодня" Саида Царнаева
США уходят из Афганистана
Видео - Сдали талибам: США уходят из Афганистана
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться