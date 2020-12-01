КОМРАТ, 1 дек - Sputnik, Максим Топал. Гагаузию с официальным визитом во вторник посетил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов. Во время встречи с руководством автономии обсуждался текущий уровень межрегионального взаимодействия Гагаузии и регионов Российской Федерации.

Ярким примером развития межрегионального сотрудничества стал подарок правительства Московской области Гагаузии. Речь идет о партии инвалидных колясок, слуховых аппаратов, тонометров и тростей. Все это будет передано Совету Старейшин Гагаузии - организации, где работают "думающие об автономии и помогающие ее руководству люди", отметил Олег Васнецов.

"В условиях пандемии субъекты [Российской Федерации], поддерживающие тесные контакты с автономией, стараются напоминать о себе. Этот небольшой дар, который прислало правительство Москвы Совету Старейшин, наглядно демонстрирует то желание сотрудничать с вами и ни в коем случае не создавать паузы из-за COVID и других форс-мажорных обстоятельств", - подчеркнул дипломат.

Посол России передал Гагаузии гуманитарный груз из Московской области © Sputnik / Maxim Topal

Посол России передал Гагаузии гуманитарный груз из Московской области © Sputnik / Maxim Topal

Посол России передал Гагаузии гуманитарный груз из Московской области © Sputnik / Maxim Topal

Посол России передал Гагаузии гуманитарный груз из Московской области © Sputnik / Maxim Topal

Посол России передал Гагаузии гуманитарный груз из Московской области © Sputnik / Maxim Topal

Посол России передал Гагаузии гуманитарный груз из Московской области © Sputnik / Maxim Topal 1 / 6 © Sputnik / Maxim Topal Посол России передал Гагаузии гуманитарный груз из Московской области

Один из представителей Совета Старейшин – Дмитрий Градинарь. Участник становления Гагаузии отметил, что среди жителей автономии "доброе отношение к России генетически передается из поколения и в поколение". И объяснил, почему.

"В составе России, а затем и Советского Союза мы всегда чувствовали помощь России. Нам помогали в самые трудные годы, когда не хватало учителей и врачей, медоборудования. Люди все это помнят", - сказал Градинарь.

И сегодня жители Гагаузии ежегодно получают адресную финансовую помощь и медоборудование из России. А делегация Совета Старейшин регулярно принимает участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. Пожилые люди побывали и в Санкт-Петербурге, Пскове, Нижнем Новгороде, Татарстане и других регионах страны.

© Sputnik / Maxim Topal Башкан Гагаузии Ирина Влах

Башкан Ирина Влах выразила благодарность народу России в лице Олега Васнецова за неизменную поддержку Гагаузии и ее жителей.

"Посольство России всегда было рядом с нами. Большое вам спасибо, что поддерживаете нас, за то, что неравнодушны к ситуации в Гагаузской автономии", - отметила Ирина Влах.

Ранее, посольство России передало районной больнице Чадыр-Лунги дорогостоящую партию медицинского оборудования, которое будет использоваться для выявления на ранних стадиях заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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